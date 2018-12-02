Космонавт Кононенко признался, что хотел бы обладать способностями "Венома"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Командир корабля "Союз МС-11" Олег Кононенко, который 3 декабря отправится к МКС, рассказал, что хотел бы обладать способностями героя фильма "Веном".

"Если, например, мне нужно делать выход в открытый космос, было бы очень неплохо, чтобы другой я, который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра. А когда вернулся обратно, другой я вошел бы в меня и я работал бы в атмосфере", — сказал Кононенко, отвечая на вопрос журналистов, какими суперспособностями он бы хотел обладать.

Фантастический фильм Рубена Флейшера "Веном" с Томом Харди в главной роли основан на комиксах издательства Marvel и рассказывает историю журналиста Эдди Брока, в которого вселяется инопланетный организм, наделяющий его нечеловеческой силой.