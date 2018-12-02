Канадский астронавт восхитился уровнем подготовки экипажей МКС в России

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 2 дек — РИА Новости. Российские специалисты дают экипажам Международной космической станции настолько глубокие знания, что командиры и бортинженеры "Союзов" могли бы сами собирать такие корабли у себя "на заднем дворе", сообщил журналистам в воскресенье астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

"В течение одного года у нас проходит техническая лекционная подготовка, и мы изучаем устройство корабля и все его системы. По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить сам корабль "Союз" у себя на заднем дворе", — сказал он в ходе предстартовой пресс-конференции.

Сен-Жак напомнил, что в течение второго года проходит подготовка экипажей на тренажерах, которая включает как тренировки по штатным процедурам, так и по аварийным ситуациям.

"Мы готовимся и учимся тому, как реагировать на нештатные ситуации, которые могут произойти в полете. Чему меня научила это подготовка, это тому, что всегда есть несколько выходов из сложившихся нештатных ситуаций. Эта подготовка принесла огромную пользу, теперь я знаю — что бы ни произошло, всегда есть выход", — добавил Сен-Жак.

Старт корабля "Союз МС-11" намечен на 14.31 мск 3 декабря, стыковка с МКС — на 20.36 мск. В полет отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. На станции новый экипаж ожидают российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.