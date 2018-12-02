Члены экипажа "Союза МС-11" рассказали о предстоящей работе на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 2 дек — РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-11" будет после прибытия на Международную космическую станцию больше двух недель работать в уплотненном графике, сообщил журналистам в воскресенье российский космонавт Олег Кононенко.

"После, я надеюсь, нашей стыковки с МКС, у нас будет немножко "удлиненный день", он будет продолжаться, такой большой рабочий день, вплоть до 20 декабря, потому что нужно сделать объем экспериментов, которые будут возвращены экипажем Сергея (Прокопьева — ред.). Плюс в этот промежуток, на 11 декабря, запланирован выход в открытый космос", — сказал он в ходе предстартовой пресс-конференции.

Кононенко напомнил, что основная цель выхода — изъять часть противометеоритной защиты "Союза МС-09", сейчас пристыкованного к МКС. Ранее в корабле было обнаружено отверстие диаметром около двух миллиметров.

"Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени", — добавил космонавт.

Бортинженер корабля "Союз МС-11" канадский астронавт Давид Сен-Жак рассказал, что большая часть его научной работы на орбите будет посвящена медицинским экспериментам, в том числе телемедицине и влиянию невесомости на организм человека.

"Я по профессии врач и работаю давно в маленькой деревне в северной части Канады. Этот опыт очень важен для меня, потому что оказать медицинскую помощь на орбите, когда пациент далеко от Земли — это проблема. Эксперименты по телемедицине для меня очень интересны. И большая часть экспериментов по линии Канадского космического агентства будут касаться телемедицины", — рассказал Сен-Жак.

Старт корабля "Союз МС-11" намечен на 14.31 мск 3 декабря, стыковка с МКС — на 20.36 мск. В полет отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. На станции новый экипаж ожидают российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.