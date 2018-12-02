Космонавт: мы полностью доверяем тем, кто построил нашу ракету и корабль

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 2 дек — РИА Новости. Экипаж первого после аварии пилотируемого корабля "Союз МС-11", который отправится к Международной космической станции (МКС) в понедельник, полностью уверен в надежности космической техники, сообщил журналистам в воскресенье российский космонавт Олег Кононенко.

"Риск — это составляющая нашей профессии. Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации, поэтому мы понимаем, что можем столкнуться с ними в реальном космическом полёте, но мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем", — сказал Кононенко на предстартовой пресс-конференции.

Кононенко добавил, что экипаж и психологически, и технически готов к предстоящему старту и "любым ситуациям, которые, не дай Бог, произойдут на борту".

Бортинженер корабля "Союз МС-11" американка Энн Макклейн также подтвердила свою готовность к полету и выразила уверенность, что "Роскосмос" вместе с НАСА провел все необходимые расследования, чтобы не допустить повторения первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, которая произошла 11 октября. Тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.

"Я считаю, что когда происходят такие ситуации, нужно задать три главных вопроса: что произошло, почему это произошло и как предотвратить повторение данной ситуации. Мы уверены в том, что наш полет будет успешным, поскольку в промежуток от произошедшей аварии и до сегодняшнего дня было проведено несколько успешных запусков", — рассказала Макклейн.

После аварии состоялись уже три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней. Третьего ноября ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", 7 ноября с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ" со спутником MetOp-C, а 16 ноября на ракете "Союз-ФГ" к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-10".

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак напомнил, что экипаж аварийного "Союза МС-10" чувствовал себя отлично после неудачного старта.

"Все прошло хорошо, и благодаря тому, что здесь работают умные люди, которые создавали ракету и систему аварийного спасения и корабль, нам удалось избежать аварии (корабля) и мне посчастливилось стать свидетелем данной ситуации. Уверен, что в нашем случае такого не произойдёт и все пройдёт штатно", — отметил Сен-Жак.

Старт корабля "Союз МС-11" намечен на 14.31 мск 3 декабря, стыковка с МКС – на 20.36 мск. В полет отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. На станции новый экипаж ожидают российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.