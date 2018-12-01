МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Обнаруженный американским марсоходом Curiosity блестящий предмет на Марсе может оказаться просто местным камнем, отполированным ветром, считает основатель и администратор группы "Curiosity — марсоход" в соцсети "ВКонтакте", популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.

"Марсоходы периодически встречают металлические метеориты размером от нескольких сантиметров до метра. Они не представляют большого научного интереса, так как их в избытке находят и на Земле. Но в случае сегодняшней находки вряд ли это метеорит, скорее просто образец местной породы, отполированный ветром. Ученые смогут узнать подробности, когда получат результаты лазерного обстрела образца спектральным прибором ChemCam", — сказал он РИА Новости.