МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.
"Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит", — рассказала доктор Сюзанна Швенцер.
Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления его происхождения потребуется химический анализ, добавила она.
За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.
Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9— RushReads (@RushReads) 30 ноября 2018 г.