МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.

Неопознанный объект, названый Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси — остров к северу от Шотландии — прим. ред.), ранее заметили на одном из изображений с камеры марсохода.

"Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит", — рассказала доктор Сюзанна Швенцер.

Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления его происхождения потребуется химический анализ, добавила она.

Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили "семью минутами ужаса", в кратере Гейл.

За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.