Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой землянин умирает от рака. Только в 2018 году онкологические заболевания унесли 9,6 миллиона жизней. Примерно в трети случаев рак развился из-за неправильного питания, утверждают специалисты. К каким продуктам надо относиться с осторожностью — в материале РИА Новости.
Сладкая смерть
Сахар опасен еще и потому, что способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза (так называется процесс расщепления глюкозы без участия кислорода). Его скорость в опухолевых клетках может быть в двести раз выше, чем в нормальных тканях. Побочный продукт сверхскоростного гликолиза — 1,6-бисфосфат фруктозы — способен активировать особые белки, производимые генами RAS. Они, в свою очередь, вызывают еще больший рост злокачественной опухоли. Получается порочный "сахарный" круг.
Согласно исследованию международной группы ученых, чрезмерное потребление сахара способно вызывать рак прямой кишки, груди и мочевого пузыря, но может защитить от глиомы — одного из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Проанализировав данные около миллиона человек, биологи обнаружили, что низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга статистически связана с высокой вероятностью развития злокачественной опухоли нервной ткани.
Опасная колбасапризнало колбасу и изделия из переработанного мяса продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Согласно экспертному заключению МАИР, регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака — даже 50 граммов переработанного мяса в день повышают шансы заболеть онкологией на 18 процентов.
"Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчености, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки", — пояснила Наталья Сукорцева.
Кроме того, любовь к колбасе и сарделькам может привести к развитию рака молочной железы, считают ученые из Университета Глазго (Великобритания). Исследователи проанализировали рацион питания более 270 тысяч европейских женщин и уровень заболеваемости онкологией. Оказалось, что одна сосиска в неделю увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 15 процентов. Также вредно есть много красного мяса. Вместо него ученые советуют питаться птицей или рыбой.
Жирное, вкусное, неполезноепоказали эксперименты на генно-модифицированных мышах. Американские ученые отключили у грызунов ген, кодирующий белок Lpcat3, который контролирует синтез фосфолипидов в клеточных мембранах. В результате в организме мышей повысился уровень холестерина. Это привело к стремительному делению стволовых клеток в тканях кишечника и вызвало рост злокачественных опухолей у лабораторных животных.
К похожим выводам пришли и исследователи из Массачусетского технологического института (США), в течение нескольких недель кормившие мышей жирной пищей. В результате в кишечнике грызунов наблюдался рост и размножение стволовых клеток, что увеличивает шансы на развитие рака.
"Систематическое употребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров действительно может привести к повышенному уровню холестерина, гипертонии, ожирению, вызвать необратимые мутации клеток и, как следствие, привести к злокачественным процессам в организме", — подтверждает онколог Наталья Сукорцева.
Главное — правильно приготовить
Исследователи проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что увеличение потребления продуктов высокой степени обработки на десять процентов приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 процентов. В частности, для рака молочной железы этот показатель составляет 11 процентов.
Однако специалисты подчеркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не до конца изучены. Онкологические заболевания, как правило, результат совпадения нескольких факторов — генетических мутаций, плохой экологии, неправильного питания и образа жизни.
"Конечно, нельзя обвинить тот или иной продукт или пищевую добавку в возникновении и развитии онкологических заболеваний, онкопроцесс очень сложен, но наше питание зачастую может стать пусковым механизмом образования опухоли. Питание должно быть полноценным, разнообразным, но умеренным. Это необходимо для нормального обмена веществ и восполнения организма питательными веществами. Также надо вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. И самое важное, не употреблять в пищу продукты с длительным или истекшим сроком годности", — советует Наталья Сукорцева.