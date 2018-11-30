"Согаз" застрахует риски при запуске "Союза" к МКС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) выбрал "Согаз" страховщиком рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" к Международной космической станции (МКС), следует из материалов на портале госзакупок.

Страховая сумма, согласно документу, составляет 4,787 миллиарда рублей, в том числе подлимит в случае прерванного зажигания в размере 100 миллионов рублей.

В соответствующем тендере участвовали два страховщика – "Согаз" (стоимость контракта – 310 миллионов рублей) и ОАО "Альфастрахование" (340 миллионов рублей). "Закупочная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки приняла решение: присвоить первый номер и признать победителем АО "СОГАЗ"", — говорится в документах.

Старт "Союза МС-11" запланирован на 3 декабря 2018 года с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. В составе основного экипажа экспедиции МКС-58/59 — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн.