Ученые выяснили, почему пациенты постоянно врут докторам

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу, причем в большинстве случаев это происходит из-за элементарного стыда и гордости. Об этом узнали медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.
Недовольные посетители клиник и косметических салонов часто обвиняют врачей в том, что те скрывают от них реальные диагнозы, обманывают и выписывают ненужные лекарства. Иногда подобные претензии вполне обоснованы. Недавно правоведы из США раскрыли целую группу "врачей-убийц", систематически нарушающих правила работы, на чью долю приходится треть жалоб и необоснованных смертей пациентов.
С другой стороны, часто подобные ошибки бывают обусловлены тем, что пациенты скрывают свои болезни и симптомы от врачей, что особенно касается вредных привычек, венерических болезней и проблем неврологического характера. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда проблемы со здоровьем могут повлиять на отношение работодателей к подобным людям.
Фэгерлин и ее коллеги выяснили, насколько часто пациенты скрывают важную информацию о своем здоровье, проведя опрос среди двух тысяч относительно молодых добровольцев, чей средний возраст составлял около 35 лет, и аналогичного числа пожилых американцев.
Ученые попросили их рассказать о нескольких последних походах в больницы и дать отзывы на врачей, попутно интересуясь тем, все ли их подопечные рассказывали докторам, как они оценивали их профессиональные качества и соблюдали ли они впоследствии их рекомендации.
К большому удивлению ученых, и те, и другие фактически не слушались врачей и не рассказывали им всю важную информацию об их здоровье – это было характерно для 80% молодежи и 60% пенсионеров.
Вдобавок, треть из них просто не понимала диагнозы и последующие инструкции медицинских специалистов и не исполняла их, а еще 30% и 45% пациентов считали врачей некомпетентными. Что интересно, все это в большей степени касалось женщин, чем мужчин – представители сильного пола неожиданно оказались более послушными и честными, чем дамы любых возрастов.
Мотивы для подобного поведения были самыми разными, но большая часть из них была связана с чувством стыда или с острым нежеланием выслушивать нотации доктора о "неправильном поведении" пациентов. Таких позиций придерживались примерно 70% и 60% опрошенных добровольцев, причем их доля росла вместе с ухудшением состояния их здоровья.
"Нежелание пациентов делиться даже самой тривиальной информацией поразило меня. Если они не рассказывают врачам о том, какой пищей они питаются или какие лекарства или наркотики они употребляют, это не может не сказаться на их здоровье. Это в особенности касается хронических болезней", — добавляет Андреа Леви (Andrea Levy), коллега Фэгерлин.
В ближайшее время авторы статьи планируют провести еще одно такое же исследование среди "реальных" посетителей клиник и госпиталей. Как надеются ученые, это не только поможет проверить эти выводы, но и позволит понять, как компетентность самих врачей и долгие личные отношения между пациентами и докторами влияют на желание соврать.