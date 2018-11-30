Астрономы впервые увидели "обед" сверхмассивной черной дыры

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Астрофизики впервые получили детальные снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре далекой галактики в созвездии Девы и увидели то, как она "поедает" облако из газа и пыли. Эти фотографии и научные данные опубликованы в журнале Nature.

Загадки Вселенной

"Прибор GRAVITY впервые позволил нам увидеть, как выглядят облака газа в окрестностях черной дыры в центре другой галактики. Мы показали, что газ действительно не стоит на месте и вращается вокруг гигантской сингулярности", — рассказывает Экхард Штурм (Eckhard Sturm) из Института внеземной физики в Гархинге (Германия).

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, выбрасывая часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

Далеко не все черные дыры ведут себя таким образом. К примеру, объект в центре нашей галактики, Sgr A*, отличается скромными нравами и не имеет джетов и диска аккреции. То, как он образуется и почему некоторые черные дыры резко теряют "аппетит" или, наоборот, его приобретают, является сегодня одним из главных вопросов в астрономии.

Как отмечает Штурм, ученые достаточно давно спорят о том, как выглядит типичный "обед" черной дыры, как ее "диета" влияет на состояние диска аккреции, газопылевого бублика из ее объедков, и что разгоняет материю в нем до околосветовых скоростей.

Эти дискуссии из-за отсутствия подобных объектов и событий в окрестностях Sgr A* оставались до недавнего времени в основном уделом теоретиков, когда с черной дырой в центре Млечного Пути сблизилось облако газа G2, открытое авторами статьи в начале текущего десятилетия.

Штурм и его коллеги дополнили эти наблюдения, получив первые фотографии окрестностей черной дыры в центре галактики 3C 273, самого яркого квазара на ночном небе. В далеком 1959 году, наблюдая за этим скоплением звезд при помощи радиотелескопов, ученые впервые осознали, что в его центре находится сверхмассивная черная дыра.

Космический обжора

Он стал первой мишенью для GRAVITY — компьютерной системы, объединившей восемь крупных оптических телескопов в огромную виртуальную обсерваторию.

Этот несуществующий прибор, чье зеркало обладало бы диаметром в 130 метров, как объясняет Штурм, имеет рекордно высокую разрешающую способность. Он может увидеть объект длиной или шириной в 50 световых дней с расстояния в несколько миллиардов световых лет. Этого достаточно для того, чтобы увидеть крупные облака газа и пыли в окрестностях 3C 273 и других далеких квазаров.

Проследив за 3C 273 летом прошлого года и весной этого, немецкие астрономы увидели, что вокруг объекта вращается облако газа. Оно удалено от черной дыры примерно на 500-6000 астрономических единиц, средних расстояний между Солнцем и Землей, и обладает внушительными размерами — внутри него легко могли бы уместиться десятки Солнечных систем.

Узнав скорость вращения облака вокруг черной дыры, астрономы вычислили ее точную массу. Оказалось, что она примерно в 260 миллионов раз тяжелее Солнца, что сопоставимо с прошлыми оценками, полученными в ходе наблюдений за скоростью вращения звезд на окраинах 3C 273.

Как надеются ученые, дальнейшие наблюдения за этим облаком помогут узнать, как именно черные дыры захватывают, съедают и "выплевывают" материю и что заставляет ее разогреваться до сверхвысоких температур. Ответы на эти вопросы крайне важны для понимания того,что ждет Вселенную и нашу Галактику в будущем.