Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом, сообщает Medicalxpress.

Специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США провели исследование, в ходе которого проанализировали влияние низких доз лекарства на протекание аутоиммунного энцефалита — аналога рассеянного склероза у мышей.

Выяснилось, что аспирин не только облегчает ряд симптомов, сопровождающих заболевание, но и тормозит его развитие. В частности, в результате приема препарата миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.

Как подчеркивают ученые, дальнейшие исследования в этой области позволят использовать аспирин в рамках лечения пациентов с рассеянным склерозом.