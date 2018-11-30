МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прием аспирина может помочь в борьбе с рассеянным склерозом, сообщает Medicalxpress.
Выяснилось, что аспирин не только облегчает ряд симптомов, сопровождающих заболевание, но и тормозит его развитие. В частности, в результате приема препарата миелиновая оболочка нервов демонстрировала меньшую деградацию, а также снизилась инфильтрация Т-лимфоцитов в спинной мозг.
Как подчеркивают ученые, дальнейшие исследования в этой области позволят использовать аспирин в рамках лечения пациентов с рассеянным склерозом.