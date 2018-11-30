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Ученые назвали специю, повышающую выносливость сердца

(обновлено: 15:34 30.11.2018)
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© Фото : Кира КувыковаКарриКарри
© Фото : Кира Кувыкова
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Куркума оказалась крайне полезной для здоровья сердца. Ее прием значительно улучшил способность этого органа переносить высокие нагрузки, пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Applied Physiology.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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"Мы показали, что куркумин повышает уровень активности гена Nrf2, отвечающего за борьбу с оксидантами, в клетках сердечной мышцы и в других мускулах. Подобная стратегия может значительно улучшить качество жизни людей, страдающих от проблем с сердцем", — заявил Ахмед Вафи (Ahmed Wafi) из университета штата Небраска в Омахе (США).

Карри и многие другие приправы на базе куркумы, как недавно обнаружили ученые, не только улучшают облик и вкус пищи, но и обладают массой скрытых полезных свойств. К примеру, год назад биологи из США выяснили, что ее можно использовать для доставки химиотерапии в раковые клетки.

Еще раньше другие научные коллективы показали, что куркумин, главный компонент этой приправы, помогает организму бороться с воспалениями и связанными с ними болезнями, а также защищает от слепоты и слабоумия. С другой стороны, многие исследователи считают, что никаких полезных эффектов у этого вещества нет, так как оно почти нерастворимо в воде и плохо просачивается в кровоток.

Вафи и его коллеги открыли еще одно полезное свойство куркумы и раскрыли молекулярные механизмы ее действия на организм, наблюдая за тем, как главное действующее вещество этой приправы влияло на работу сердца нескольких мышей. 

Порошок куркумы. Архивное фото
© Depositphotos / fortyforks
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Коронарная артерия этих грызунов была зашита таким образом, что их левый желудочек оставался постоянно переполненным и не мог прокачать через себя больше половины объема. Подобные искусственные нарушения в работе кровеносной системы, как рассказывают ученые, имитировали то, что происходит в сердце людей, страдающих от самых распространенных форм сердечной недостаточности.

В состоянии покоя эти нарушения не сильно сказываются на жизни человека, однако при появлении даже малейших нагрузок его сердце перегружается и он быстро устает. Как считают сегодня многие ученые, эти проблемы в работе сердца могут быть вызваны или усугубляться воспалениями.

Руководствуясь этой идеей, Вафи и его коллеги проверили, как большие дозы куркумы  повлияют на работу сердца мышей с "зашитой" артерией. Для этого они встроили в их кожу специальную помпу, которая постоянно закачивала в их тело небольшие дозы куркумина, и наблюдали за изменениями в их выносливости на протяжении последующих пяти месяцев. 

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Как показали эти опыты, индийская специя действительно заметно улучшала работу сердца грызунов. Они начали проходить примерно в 1,5 раза больше расстояния по беговой дорожке, чем их сородичи, получавшие инъекции "пустышки", и при этом они бегали примерно на 20-30% быстрее.

Причиной этого, как показал анализ активности генов в их мышечных клетках, было то, что молекулы куркумина повышали активность гена Nrf2, отвечающего за борьбу с воспалениями и оксидантами, а также двух других связанных с ними участков ДНК, HO-1 и SOD2. 

Что интересно, схожие изменения происходили и в организме здоровых мышей, употреблявших куркуму – они тоже начали бегать дольше и быстрее, чем грызуны из контрольной группы. Как полагают ученые, все это говорит о том, что куркуму или другие активаторы гена Nrf2 можно использовать для улучшения здоровья сердца и повышения выносливости человека.

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