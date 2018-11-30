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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, зачем дети шевелятся в утробе матери

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Еще не родившиеся дети периодически шевелятся и "пинают" живот матери не случайным образом, а для того, чтобы понять, где находится граница между их телом и остальным миром. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить
"Спонтанные движения и реакция окружающей среды на них, как показывают наблюдения за крысами, крайне важны для развития мозга и формирования правильной "карты тела". Мы выяснили, что это характерно и для человека", — рассказывает Лоренцо Фабрици (Lorenzo Fabrizi) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Все матери на Земле хорошо знают, что на определенном этапе развития плода будущий ребенок начинает проявлять признаки активности, двигаясь внутри их утробы. Иногда он бьет ногами или локтями в живот  женщины, что она хорошо ощущает.

Все будущие роженицы с нетерпением ожидают этого момента, и многие из них часто считают, что подобным образом ребенок "общается" с мамой и реагирует на события в ее жизни. Ученые пока не знают, почему ребенок начинает двигаться в утробе матери примерно на шестой месяц развития, и какие части нервной системы отвечают за подобные реакции.

Фабрици и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию этой тайны, проследив за работой мозга и движением конечностей двух десятков недоношенных детей, родившихся на 30-40 неделе беременности.

Новорожденный
© Fotolia / Nenov Brothers
Недоношенные дети чаще страдают нарушениями дыхания, говорят ученые

Подобные младенцы, как отмечают ученые, появились на свет еще до того, как их внутриутробное развитие полностью завершилось. Подобное стечение обстоятельств очень опасно для здоровья самого ребенка, но крайне интересно для ученых, изучающих последние стадии беременности.

Воспользовавшись подобным случаем, авторы статьи проследили за сдвигами в активности мозга у подобных младенцев во время сна, когда они совершают такие же движения, как еще не родившиеся дети в утробе матери.

Оказалось, что каждый "пинок" и все остальные движения сопровождались вспышками активности в тех регионах мозга, которые управляют конечностями и отвечают за работу своеобразной "мысленной карты". Она помогает нам понимать, где находятся наши руки и ноги и где проходит граница между внешним миром и телом.

По всей видимости, мозг будущего младенца постепенно заполняет и "настраивает" эту карту, совершая движения ногами и руками и анализируя то, какие тактильные ощущения возникали во время подобных тычков локтями и ударами ногой в живот матери.

Искусственная матка, созданная учеными из США
© Фото : Patridge et al. / Nature Communications 2017
Биологи создали первый прототип "искусственной матки"

Во время экспериментов это проявлялось в том, что в подобные моменты времени в центрах движения спящих младенцев активизировались альфа- и бета-ритмы, связанные с бодрствованием и "осознанной" мозговой деятельностью. Чем старше был ребенок, тем слабее были эти всплески, что сигнализировало о завершении "настройки" карты движений.

Если это действительно так, то недоношенных детей следует не просто помещать в специальные "инкубаторы", изолированные от окружающего мира, но и укутывать в своеобразные тряпичные "гнезда". Они, как заключают Фабрици и его коллеги, будут имитировать стенки матки и помогать младенцам учиться управлять своим телом.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
wall
Опять учёные бредят. Дети пинаются от возмущения, потому что их отправляют в этот безумный, жестокий мир, без их согласия :)))
14:11
30.11.2018
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