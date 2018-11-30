Девять частных компаний доставят аппараты НАСА на Луну

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Джим Брайденстин, администратор НАСА, рассказал о подписании соглашений с девятью частными космическими компаниями, в рамках которых эти корпорации могут доставить зонды и роверы космического агентства на Луну уже в следующем году. Об этом сообщает сайт Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

"Мы сделали очередной большой шаг для того, чтобы вернуться на Луну и остаться там на долгое время. Инновации этих компаний, помноженные на наши научные амбиции и тягу к открытию новых уголков мироздания, помогут нам достичь потрясающих успехов на Луне и проложить дорогу к Марсу", — заявил глава НАСА.

Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Сам президент США и Джим Брайденстин, будущий администратор НАСА, часто говорят о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке астронавтов на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты.

Все эти процессы, как неоднократно подчеркивал Брайденстин, будут проходить не только при участии России и других международных партнеров, но и частных компаний, сотрудничающих с НАСА.

Примером этого стало соглашение НАСА и девяти ведущих космических стартапов и крупных компаний, в рамках которого аэрокосмическое агентство США может воспользоваться их услугами по доставке своих аппаратов на Луну уже в ближайшие годы.

В соответствии с этими соглашениями, НАСА в ближайшие 10 лет получит право на доставку неограниченного числа посадочных модулей, роверов и других "грузов" на Луну. Общая стоимость их отправки и поддержания их работы не должна превышать 2,6 миллиарда долларов.

Этот проект, как отметил Брайденстин, был создан не с подачи коммерческих подразделений НАСА, а по просьбе научной дирекции агентства в апреле этого года. По этой причине все эти "лунные грузы" будут иметь ярко выраженный научно-прикладной характер.

Они сочетают в себе как "чистые" научные инструменты, так и технологии, позволяющие использовать ресурсы Луны в полезных целях. Партнеры НАСА, по словам администратора агентства, получат не только возможность играть роль "космических извозчиков", но и поучаствуют в разработке самих аппаратов.

В их число попали не только небольшие и неизвестные стартапы, но и крупные компании, такие как "Локхид-Мартин", а также разработчики уже существующих зондов и миссий НАСА, такие как Deep Space Systems и Draper Laboratory, создававшие марсианские роверы и посадочные модули для "Аполлонов".

Каждая из этих компаний будет участвовать в конкурсах НАСА на разработку и доставку конкретных аппаратов на Луну. Первый подобный полет, как отметили в НАСА, может состояться уже в следующем году, однако это, скорее всего, произойдет лишь в 2020 году. В ближайшее время представители агентства огласят список возможных миссий и научных задач.

Сотрудничество с НАСА не будет единственным источником дохода для этих компаний. В будущем, у "лунного консорциума", подчеркнул Брайденстин, могут появиться и новые клиенты из мира частного космоса, что удешевит и ускорит освоение единственного природного спутника Земли.