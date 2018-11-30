Над Луной планируют развернуть аналог ГЛОНАСС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Концепция российской программы исследования и освоения Луны предполагает с 2025 по 2030 годы развертывание на окололунной орбите спутников связи, а после 2036 года – навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения совместного заседания "Роскосмоса" и Совета РАН по космосу.

"Доставка к Луне серии космических аппаратов для орбитальных исследований и для обеспечения глобальной системы связи и позиционирования", — приводится в документе список задач на 2025-2030 годы.

В плане на 2036-2040 годы говорится о "разворачивании системы навигационных спутников Луны".

Детали системы в проекте не раскрываются, однако такая же концепция содержится в имеющейся в распоряжении РИА Новости презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина. Согласно ей, планируется поэтапное развитие спутниковой навигационной системы – "использование действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов".

Как следует из презентации, глобальная спутниковая навигационная система Луны должна включать спутники на земной орбите, транслирующие навигационный сигнал от Земли, а также сеть космических аппаратов на орбите Луны.

Аналогичные идеи содержалась в 2014 году в предложениях рабочей группы Роскосмоса и РАН (имеется в распоряжении РИА Новости) по освоению Луны. Тогда предполагалось, что в рамках проекта "Луна-Орбита" может быть создана сеть малых лунных спутников связи и навигации, которая обеспечит условия для постоянной радиосвязи с Землей экипажей и техники на обратной стороне Луны. При увеличении группировки этих аппаратов они также будут обеспечивать систему лунной навигации для мобильных экспедиций на лунной поверхности (проект "ГЛОНАСС-Луна").

В прошлом году инженеры НПО имени Лавочкина и ученые Института астрономии РАН посчитали, что создать лунную навигационную систему по аналогии с земными ГЛОНАСС и GPS не представляется возможным — для этого, по оценкам ученых, на орбиту Луны потребуется отправить 18 аппаратов, которые к тому же будут требовать замены каждые семь-десять лет. Вместо этого специалисты предлагали с помощью световых маяков создать навигационную систему на поверхности Луны.

В 2016 году госкорпорация "Роскосмос" заказала работы по исследованию возможности применения российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС под землей, под водой и на Луне.