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Отредактированные люди. Чем опасны эксперименты китайских генетиков

(обновлено: 08:01 30.11.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудница лаборатории центра ДНК-секвенированиюСотрудница лаборатории центра ДНК-секвенированию
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Китайский исследователь Хэ Цзянькуй в интервью агентству Associated Press 26 ноября рассказал, что отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, в результате чего на свет появились двое детей с измененным ДНК. Научное сообщество резко осудило работу ученого. В КНР началось расследование, все опыты с человеческим геномом временно запрещены. РИА Новости разбирается, почему эта история могла произойти только в Китае и чем она так напугала весь мир.

С чего все началось

Молекулы ДНК. Архивное фото
© Depositphotos / zentilia
Китайский ученый заявил, что впервые в истории изменил ДНК человека
В начале этой недели генетик Хэ Цзянькуй, работающий в Южном университете науки и технологий Китая (Шэньчжень), приехал в Гонконг на Международный саммит по редактированию генома человека, где должен был выступать с докладом. Перед началом конференции ученый подошел к организаторам и рассказал им о том, что участвовал в первом в истории изменении ДНК человеческих эмбрионов.

Чуть позже в интервью агентству Associated Press исследователь уточнил, что с помощью системы CRISPR/Cas9 отредактировал геномы эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. В результате одной из беременностей от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца родились две девочки-двойняшки с измененным ДНК. Хэ Цзянькуй пояснил, что удалил у детей ген CCR5, благодаря чему они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ.

Будущие родители были в курсе его работы и дали добровольное согласие на участие в эксперименте, утверждал генетик. Называть их имена он отказался из этических соображений.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКак работает геномный редактор CRISPR-Cas9
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Как работает геномный редактор CRISPR-Cas9

Он у нас уже не работает

Генетически модифицированные молекулы ДНК. Архивное фото
© Fotolia / nobeastsofierce
В Китае проведут расследование после сообщений об изменении ДНК эмбриона
Спустя два часа после публикации Associated Press на сайте Южного университета науки и технологий Китая, где работал ученый, появилось официальное заявление: доцент Хэ Цзянькуй еще 2 февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением заработной платы до января 2021 года. В университете не знали о его экспериментах за пределами учреждения и считают подобную работу грубым нарушением этических принципов и научной практики.

Ближе к вечеру 26 ноября Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения заявил, что считает действия Хэ Цзянькуя незаконными и начинает разбирательство. "СМИ сообщили о рождении генно-модифицированных младенцев с иммунитетом к СПИДу. Комитет пристально следит за этим фактом, немедленно поручил комитету по вопросам здравоохранения провинции Гуандун провести тщательное расследование", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Удар по науке

Препарат с эмбрионом. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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В России созданы эмбрионы, неуязвимые для действия ВИЧ
Коллеги Хэ Цзянькуя во всем мире крайне негативно отнеслись к заявлению генетика. "Если мы можем что-то сделать, это не значит, что мы должны. Технология CRISPR имеет огромный потенциал, но CRISPR-дети из Китая подрывают доверие к науке и человеческую жизнь", — написала в твиттере исследователь из Университетского колледжа Лондона Марьям Хосрави. Австралийский биофизик Антуан ван Ойен отметил, что это грустный день для науки, потому что работа Хэ Цзянькуя нарушает международный мораторий на проведение подобных опытов.

На родине исследователя более ста ученых написали открытое письмо правительству КНР с требованием законодательно ограничить работу с генами человека. Письмо было опубликовано вечером 26 ноября китайским научным порталом "Чжиши фэньцзы" ("Интеллектуал") в микроблоге Weibo. По словам исследователей, использование методики CRISPR по отношению к людям представляет огромные риски, в ее применении нет ничего инновационного и прежде никто не брался за такие эксперименты из-за непредсказуемых последствий.

Реакция научного мира вполне ожидаема, считает заведующий лабораторией функционального анализа ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" Михаил Скоблов.

"Сейчас наука сама себе ставит очень высокую планку. Если бы это произошло 50 лет назад, даже 20, все бы сказали: а что, так можно было? Как здорово! И начали бы применять. Но с тех пор мы накопили значительное количество ошибок, поэтому реакция одна — испуг и осуждение. Прежде чем выпускать на рынок какое-то лекарство или технологию, создатели тратят годы, десятилетия на проверки. В этом случае такого не произошло. Не было многолетних проверок на модельных объектах. Также возникает вопрос, а сколько экспериментов на самом деле провел Хэ Цзянькуй, прежде чем объявить об успехе? Однозначно можно сказать: от точки, где мы сегодня находимся в развитии технологии, до момента, когда геномное редактирование можно будет пробовать на людях, должно пройти немало лет", — отметил ученый в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
Ученые впервые вставили "саморазмножающиеся" гены в ДНК млекопитающих

История продолжается

Молекулы ДНК. Архивное фото
© Depositphotos / zentilia
Заявивший об изменении ДНК эмбриона ученый заявил, что горд достижением
В среду, 28 ноября, история получила развитие. Хэ Цзянькуй выступил с докладом на Международном саммите по редактированию генома человека, где заявил, что в ближайшее время родится третий ребенок с измененным ДНК. Также он рассказал о деталях своего эксперимента.

Отвечая на обвинения из зала в "безответственности" и нарушении этики, генетик отметил, что "люди с ВИЧ нуждаются в помощи, мы должны проявить сострадание к миллионам семей, которые борются с этим заболеванием, и, если у нас есть технологии, чтобы эту помощь оказать раньше, тогда мы сможем спасти большее число людей".

В течение часа после выступления Хэ Цзянькуя слайды из его презентации разошлись по интернету, а еще через некоторое время в социальных сетях опубликовали расшифровку речи ученого.

Большинство специалистов, ознакомившись с докладом, указывали на то, что китайский исследователь бездумно использовал технологию CRISPR/Cas9 и не просчитал побочные эффекты редактирования генома. Как отметил у себя в твиттере Гаетан Буржио, генетик из Австралийского национального университета, основная проблема в случае детей с измененным ДНК — в том, что не исключено появление делеций (хромосомные перестройки, при которых теряется участок хромосомы) и мозаицизма (наличие в тканях генетически различающихся клеток). Поэтому трудно предсказать, чем обернется использование этой технологии.

Китайский рай для генетиков

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Онищенко: эксперименты с геномом человека требуют международного контроля
Китайские ученые уже не в первый раз оказываются в центре скандала, связанного с использованием технологии генного редактирования на людях. Так, в январе этого года The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил, что как минимум с 2015 года в КНР технологию CRISPR/Cas9 испытывали на больных раком и ВИЧ.

В результате экспериментального лечения, в ходе которого редактировались ДНК иммунных клеток пациентов, умерли 15 человек. Тогда китайские ученые утверждали, что причиной смертей стали хронические заболевания участников исследования, а не использованная методика лечения.

Согласно данным издания, подобные опыты в Китае возможны из-за того, что в стране довольно легко получить разрешение на проведение испытаний, связанных с редактированием человеческого генома. Исследователи из Онкологического госпиталя Ханчжоу, использующие методику геномного редактирования на человеческой ДНК, оформили этот документ за полдня. Для сравнения: в США ученым из Орегонского университета науки и здоровья понадобилось два года, чтобы получить подобное разрешение на изменение ДНК эмбрионов. В 2017 году они первыми в мире отредактировали геном человеческих эмбрионов, но не перенесли их в матку для дальнейшего развития беременности.

Впрочем, скоро китайское законодательство в отношении экспериментов с человеческой ДНК, вероятно, ужесточится. Вечером 29 ноября телеканал CCTV со ссылкой на заместителя министра науки и технологий Китая Сюй Наньпиня сообщил, что ведомство поручило приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов. В интервью телеканалу чиновник подчеркнул, что причиной такого решения послужили заявления Хэ Цзянькуя о рождении первых в истории генно-модифицированных детей.

"История, произошедшая с Хэ Цзянькуем, очень сложная. Но, возможно, она станет отправной точкой для более тщательных исследований технологии, поиска безопасного метода редактирования, изменений в законодательстве, появления формулировок, что вмешательство с применением этой технологии разрешено только с определенными целями. Ведь сам Хэ в видеообращении осуждал применение технологии геномного редактирования иначе, кроме как в медицинских целях. Но прежде всего надо дождаться результатов расследования этой истории. Все-таки хотелось бы доказательств, что дети появились на свет и что они здоровы", — пояснил Михаил Скоблов.

Молекулы ДНК. Архивное фото
© Depositphotos / zentilia
В Китае временно запретили опыты с ДНК эмбриона

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РИА Наука
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