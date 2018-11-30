Отредактированные люди. Чем опасны эксперименты китайских генетиков

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Китайский исследователь Хэ Цзянькуй в интервью агентству Associated Press 26 ноября рассказал, что отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, в результате чего на свет появились двое детей с измененным ДНК. Научное сообщество резко осудило работу ученого. В КНР началось расследование, все опыты с человеческим геномом временно запрещены. РИА Новости разбирается, почему эта история могла произойти только в Китае и чем она так напугала весь мир.

С чего все началось

В начале этой недели генетик Хэ Цзянькуй, работающий в Южном университете науки и технологий Китая (Шэньчжень), приехал в Гонконг на Международный саммит по редактированию генома человека , где должен был выступать с докладом. Перед началом конференции ученый подошел к организаторам и рассказал им о том, что участвовал в первом в истории изменении ДНК человеческих эмбрионов.

Чуть позже в интервью агентству Associated Press исследователь уточнил, что с помощью системы CRISPR/Cas9 отредактировал геномы эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. В результате одной из беременностей от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца родились две девочки-двойняшки с измененным ДНК. Хэ Цзянькуй пояснил, что удалил у детей ген CCR5, благодаря чему они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ.

Будущие родители были в курсе его работы и дали добровольное согласие на участие в эксперименте, утверждал генетик. Называть их имена он отказался из этических соображений.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Как работает геномный редактор CRISPR-Cas9 © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Как работает геномный редактор CRISPR-Cas9

Он у нас уже не работает

Спустя два часа после публикации Associated Press на сайте Южного университета науки и технологий Китая, где работал ученый, появилось официальное заявление : доцент Хэ Цзянькуй еще 2 февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением заработной платы до января 2021 года. В университете не знали о его экспериментах за пределами учреждения и считают подобную работу грубым нарушением этических принципов и научной практики.

Ближе к вечеру 26 ноября Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения заявил, что считает действия Хэ Цзянькуя незаконными и начинает разбирательство. "СМИ сообщили о рождении генно-модифицированных младенцев с иммунитетом к СПИДу. Комитет пристально следит за этим фактом, немедленно поручил комитету по вопросам здравоохранения провинции Гуандун провести тщательное расследование", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Удар по науке

Коллеги Хэ Цзянькуя во всем мире крайне негативно отнеслись к заявлению генетика. "Если мы можем что-то сделать, это не значит, что мы должны. Технология CRISPR имеет огромный потенциал, но CRISPR-дети из Китая подрывают доверие к науке и человеческую жизнь", — написала в твиттере исследователь из Университетского колледжа Лондона Марьям Хосрави. Австралийский биофизик Антуан ван Ойен отметил , что это грустный день для науки, потому что работа Хэ Цзянькуя нарушает международный мораторий на проведение подобных опытов.

На родине исследователя более ста ученых написали открытое письмо правительству КНР с требованием законодательно ограничить работу с генами человека. Письмо было опубликовано вечером 26 ноября китайским научным порталом "Чжиши фэньцзы" ("Интеллектуал") в микроблоге Weibo. По словам исследователей, использование методики CRISPR по отношению к людям представляет огромные риски, в ее применении нет ничего инновационного и прежде никто не брался за такие эксперименты из-за непредсказуемых последствий.

Реакция научного мира вполне ожидаема, считает заведующий лабораторией функционального анализа ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" Михаил Скоблов.

"Сейчас наука сама себе ставит очень высокую планку. Если бы это произошло 50 лет назад, даже 20, все бы сказали: а что, так можно было? Как здорово! И начали бы применять. Но с тех пор мы накопили значительное количество ошибок, поэтому реакция одна — испуг и осуждение. Прежде чем выпускать на рынок какое-то лекарство или технологию, создатели тратят годы, десятилетия на проверки. В этом случае такого не произошло. Не было многолетних проверок на модельных объектах. Также возникает вопрос, а сколько экспериментов на самом деле провел Хэ Цзянькуй, прежде чем объявить об успехе? Однозначно можно сказать: от точки, где мы сегодня находимся в развитии технологии, до момента, когда геномное редактирование можно будет пробовать на людях, должно пройти немало лет", — отметил ученый в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

История продолжается

В среду, 28 ноября, история получила развитие. Хэ Цзянькуй выступил с докладом на Международном саммите по редактированию генома человека, где заявил, что в ближайшее время родится третий ребенок с измененным ДНК. Также он рассказал о деталях своего эксперимента.

Отвечая на обвинения из зала в "безответственности" и нарушении этики, генетик отметил, что "люди с ВИЧ нуждаются в помощи, мы должны проявить сострадание к миллионам семей, которые борются с этим заболеванием, и, если у нас есть технологии, чтобы эту помощь оказать раньше, тогда мы сможем спасти большее число людей".

В течение часа после выступления Хэ Цзянькуя слайды из его презентации разошлись по интернету, а еще через некоторое время в социальных сетях опубликовали расшифровку речи ученого.

Большинство специалистов, ознакомившись с докладом, указывали на то, что китайский исследователь бездумно использовал технологию CRISPR/Cas9 и не просчитал побочные эффекты редактирования генома. Как отметил у себя в твиттере Гаетан Буржио, генетик из Австралийского национального университета, основная проблема в случае детей с измененным ДНК — в том, что не исключено появление делеций (хромосомные перестройки, при которых теряется участок хромосомы) и мозаицизма (наличие в тканях генетически различающихся клеток). Поэтому трудно предсказать, чем обернется использование этой технологии.

The problem here is the WGS method used is insufficient to rule out large deletions/mosaicism and allele dropout. The technique seems to cover the bases but I am a concerned here how on-target effects were undetected —> not good enough pic.twitter.com/30Vja0r90D — Gaetan Burgio (@GaetanBurgio) 28 ноября 2018 г.

Китайский рай для генетиков

Китайские ученые уже не в первый раз оказываются в центре скандала, связанного с использованием технологии генного редактирования на людях. Так, в январе этого года The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил , что как минимум с 2015 года в КНР технологию CRISPR/Cas9 испытывали на больных раком и ВИЧ.

В результате экспериментального лечения, в ходе которого редактировались ДНК иммунных клеток пациентов, умерли 15 человек. Тогда китайские ученые утверждали, что причиной смертей стали хронические заболевания участников исследования, а не использованная методика лечения.

Согласно данным издания, подобные опыты в Китае возможны из-за того, что в стране довольно легко получить разрешение на проведение испытаний, связанных с редактированием человеческого генома. Исследователи из Онкологического госпиталя Ханчжоу, использующие методику геномного редактирования на человеческой ДНК, оформили этот документ за полдня. Для сравнения: в США ученым из Орегонского университета науки и здоровья понадобилось два года, чтобы получить подобное разрешение на изменение ДНК эмбрионов. В 2017 году они первыми в мире отредактировали геном человеческих эмбрионов, но не перенесли их в матку для дальнейшего развития беременности.

Впрочем, скоро китайское законодательство в отношении экспериментов с человеческой ДНК, вероятно, ужесточится. Вечером 29 ноября телеканал CCTV со ссылкой на заместителя министра науки и технологий Китая Сюй Наньпиня сообщил, что ведомство поручило приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов. В интервью телеканалу чиновник подчеркнул, что причиной такого решения послужили заявления Хэ Цзянькуя о рождении первых в истории генно-модифицированных детей.

"История, произошедшая с Хэ Цзянькуем, очень сложная. Но, возможно, она станет отправной точкой для более тщательных исследований технологии, поиска безопасного метода редактирования, изменений в законодательстве, появления формулировок, что вмешательство с применением этой технологии разрешено только с определенными целями. Ведь сам Хэ в видеообращении осуждал применение технологии геномного редактирования иначе, кроме как в медицинских целях. Но прежде всего надо дождаться результатов расследования этой истории. Все-таки хотелось бы доказательств, что дети появились на свет и что они здоровы", — пояснил Михаил Скоблов.