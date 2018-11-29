Израильские ученые обнаружили на древнем кольце имя Понтия Пилата

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Израильские ученые расшифровали на найденном полвека назад кольце имя Понтия Пилата — римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию, пишет академический журнал Общества исследования Израиля.
"На кольце изображен кратер (античный сосуд для вина) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит "Пилата"… Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику", — говорится в аннотации к статье.
"Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения", — цитирует газета "Гаарец" профессора Данни Шварца.
Надпись обнаружилась много позже, после тщательной очистки кольца и его фотографирования в специальных режимах. Ученым известен еще один артефакт того же периода с именем Пилата — каменная плита, которая была найдена в приморском городе Кейсарии и ныне хранится в музее Израиля в Иерусалиме.
The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus’ executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf— Haaretz.com (@haaretzcom) 29 ноября 2018 г.