На дне океана зафиксировали загадочный гул

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые зафиксировали на дне мирового океана гул неизвестного происхождения, сообщает National Geographic.

Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. Гул продолжался более 20 минут.

Ученые указывают на аномальный характер этого явления. По словам специалистов, волны оказались низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту. Как правило, подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время замечено не было.

"Я раньше не видел ничего подобного", — отметил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.

Первые попытки ученых выявить причину возникновения волн не принесли результатов. Сейчас рассматриваются три версии — смещение магмы под островом Майотта, "медленное" землетрясение и извержение подводного вулкана.