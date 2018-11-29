Телескоп для изучения Вселенной предложили построить на темной стороне Луны

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские ученые предлагают построить на обратной стороне Луны, защищенной от помех с Земли, телескоп для исследования процессов возникновения Вселенной, сообщил РИА Новости директор Пущинской радиоастрономической обсерватории астрокосмического центра ФИАН Рустам Дагкесаманский.

В среду научно-технический совет Роскосмоса и Совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Сообщалось, что документ будет представлен президенту и правительству через три месяца. Ранее научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий.

"Работа телескопа возможна только в условиях лунной обсерватории, так как земная атмосфера не пропускает необходимые волны. Его рекомендовано построить на обратной стороне Луны, чтобы он был защищен от земных помех, так как мы много "шумим" в том волновом диапазоне, в котором планируется вести исследования", — сказал Дагкесаманский.

Он добавил, что телескоп будет исследовать те же источники, которые наблюдаются с Земли, но на коротких волнах, а также — общее фоновое радиоизлучение нашей галактики и Вселенной. Одно из принципиальных направлений исследований — изучение самых ранних стадий вселенной, о которых очень мало информации.

Дагкесаманский сообщил, что еще один телескоп на Луне желательно разместить так, чтобы он был виден с Земли, так как планируется, что он будет работать в сопряжении с земными телескопами.

"Желательно разместить телескоп на границе обращенной к Земле стороны Луны и обратной. Предлагается его поставить так, чтобы он работал совместно с наземными радиотелескопами в сантиметровом диапазоне, и использовать его для навигационных целей", — добавил Дагкесаманский.