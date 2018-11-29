МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с двумя спутниками "Канопус-В" с космодрома Восточный запланирован на ранее утро по московскому времени 27 декабря, сообщили РИА "Новости в госкорпорации "Роскосмос".
"5.07 мск", — назвали в госкорпорации время старта.
Это должен быть последний российский космический запуск в 2018 году и второй пуск в этом году с Восточного.
Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.