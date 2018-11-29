Авиация ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза МС-11"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Авиация Центрального военного округа России (ЦВО) перебазирована из Свердловской и Челябинской областей на оперативные аэродромы в Казахстане и России для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11", который запланирован на 3 декабря, сообщает ЦВО в четверг.

"В обеспечении старта принимают участие более 150 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также наземные поисково-спасательные машины "Синяя птица". Авиация перебазирована на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске. Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем новой экспедиции запланирован на 3 декабря в 14.31 мск. На пилотируемом корабле "Союз МС-11" в составе новой экспедиции на станцию отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их полет планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.