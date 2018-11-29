Эксперт оценил значение российской лунной программы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реализация программы исследования и освоения Луны может придать ускорение технологическому и экономическому развитию страны, считает член Совета РАН по космосу, вице-президент международной ассоциации участников космической деятельности Валентин Уваров.

В среду научно-технический совет Роскосмоса и Совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Сообщалось, что документ будет представлен президенту и правительству через три месяца.

"Что же мы получим кроме реализации идеи, которая может сплотить одних, которые мечтают об освоения космического пространства и других, движимых возрождением национальной гордости и желанием посоревноваться? По разным данным, "конвертация" космических технологий в земные в финансовом плане означает, что 1 доллар, потраченный на космос, дает прирост от 5 до 20 долларов в земных отраслях. Или же, другими словами, одно рабочее место в космической отрасли приводит к созданию 20 мест на предприятиях других отраслей промышленности. В натуральном выражении это так называемые spin-offs или же технологии, которые появились в результате создания космической техники или же систем жизнеобеспечения человека в космосе", — рассказал Уваров.

По его словам, к таким технологиям можно отнести металлы и материалы повышенной прочности, медицинскую аппаратуру и средства диагностики, разработанные для контроля состояния космонавтов, различного рода миниатюрные датчики и измерительная аппаратура. В качестве примера, он привел майский меморандум НАСА относительно создания окололунной орбитальной платформы Lunar Orbital Platform – Gateway, в котором прямо указывается, что этот проект будет способствовать развитию американской промышленности.

"Безусловно также, что в современной парадигме "геокосмополитики" освоение Луны уже действительно вопрос не поддержания престижа, а одна из составляющих национальной безопасности", — считает Уваров.

Так, рассказал он, например, в обоснование развития пилотируемой космонавтики в 2014 году в докладе НАСА "Пути исследования: обоснование и подходы к американской программе освоения космоса человеком" на первом месте стоит национальная безопасность, на втором — экономика, а затем следуют вопросы науки и образования.