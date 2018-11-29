Роскосмос не проводит пуски ракет во время повышенной солнечной активности

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Роскосмос не проводит пуски ракет в дни спрогнозированной Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН повышенной солнечной активности, так как в случае воздействия на бортовой компьютер заряженных частиц от Солнца ракета может стать неуправляемой, сообщил в интервью РИА Новости директор института Владимир Кузнецов.

Он рассказал, что институт занимается прогнозированием космической погоды для запусков ракет, осуществляемых Роскосмосом. Эти данные используются также для корректировки орбиты МКС. Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН использует для прогнозирования свои наблюдения Солнца и данные по измерению ионосферы и магнитного поля Земли, а также все другие доступные данные наблюдений по космической погоде.

"Наши специалисты по ним делают общий прогноз состояния космической погоды, а также специальные прогнозы в интересах Роскосмоса. Опасность пуска ракеты при повышенной солнечной активности в том, что заряженные частицы, приходящие от Солнца, могут нарушить работу бортового компьютера ракеты ", — сказал Кузнецов.

Он отметил, что известен случай, когда в период неблагоприятной космической погоды при выведении американского спутника на орбиту в бортовой компьютер управления ракеты попали энергичные частицы, приведя к сбоям.

"Это могло обернуться катастрофой — от полного отказа бортовой электроники до неуправляемости ракеты", — рассказал Кузнецов.