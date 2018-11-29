Моментальной смены магнитных полюсов Земли не будет, заявил ученый

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Моментальная смена магнитных полюсов Земли и связанная с этим планетарная катастрофа невозможны, переполюсовка происходит очень медленно и незаметно для каждого конкретного поколения, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

"Моментальная смена магнитных полюсов Земли невозможна. Магнитологами установлено множественная переполюсовка в прошлом — южный полюс менялся местами с северным не раз, но это очень медленные процессы. Когда происходит переполюсовка, основные полюса исчезают и магнитное поле становится мультипольным — оно никогда не обращается в ноль. Это не приведет к катастрофе, магнитный щит останется, а потом снова вернется дипольная структура магнитного поля Земли", — сказал он.

Как отметил Кузнецов, последняя переполюсовка была примерно 780 тысяч лет назад, обычно она длится от 3 до 10 тысяч лет. Смена полюсов, по его словам, это закономерное природное явление, но каждое конкретное поколение ее не заметит. Магнитные полюса двигаются, потому что магнитное поле связано с процессами, которые происходят в недрах Земли. Высокопроводящее земное ядро взаимодействует с магнитным полем, Земля и ее ядро вращаются, и в какой-то момент магнитное поле переворачивается.

"Кроме того, полюса дрейфуют. Северный магнитный полюс 200 лет шел на юг и находился в островной части Канады. Потом он пошел на север. Со второй половины XX века полюс довольно быстро движется в сторону Таймыра. В 2009 году скорость движения северного полюса составляла 64 километра в год. Сейчас это движение замедлилось и сменило направление", — добавил Кузнецов.