Моментальной смены магнитных полюсов Земли не будет, заявил ученый

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Моментальная смена магнитных полюсов Земли и связанная с этим планетарная катастрофа невозможны, переполюсовка происходит очень медленно и незаметно для каждого конкретного поколения, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.
Как отметил Кузнецов, последняя переполюсовка была примерно 780 тысяч лет назад, обычно она длится от 3 до 10 тысяч лет. Смена полюсов, по его словам, это закономерное природное явление, но каждое конкретное поколение ее не заметит. Магнитные полюса двигаются, потому что магнитное поле связано с процессами, которые происходят в недрах Земли. Высокопроводящее земное ядро взаимодействует с магнитным полем, Земля и ее ядро вращаются, и в какой-то момент магнитное поле переворачивается.
"Кроме того, полюса дрейфуют. Северный магнитный полюс 200 лет шел на юг и находился в островной части Канады. Потом он пошел на север. Со второй половины XX века полюс довольно быстро движется в сторону Таймыра. В 2009 году скорость движения северного полюса составляла 64 километра в год. Сейчас это движение замедлилось и сменило направление", — добавил Кузнецов.