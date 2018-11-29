Названа польза частого посещения сауны

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная группа ученых выявила снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте старше 50 лет при регулярном посещении сауны, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале BMC Medicine.
На тех участников, кто посещал сауну от четырех до семи раз в неделю, приходилось менее трех смертей в год в расчете на тысячу человек. При этом для тех, кто посещал сауну один раз в неделю, данный показатель составил десять смертей в год.
Ученые пришли к выводу, что более частое посещение сауны связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых женщин и мужчин.
Ранее ученые выяснили, что частое посещение сауны заметно уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и легких, а также снижает шансы на преждевременную смерть.