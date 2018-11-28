Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Наскальные рисунки животных эпохи палеолита и неолита оказались изображениями созвездий. Об этом сообщается на сайте Эдинбургского университета.
Как указывают исследователи, сделанное открытие позволяет утверждать, что уже 40 тысяч лет назад люди отслеживали время, используя знания об изменении положения звезд.
Кроме того, по данным специалистов, схемы созвездий использовались людьми для записей о важных событиях, таких как природные катастрофы. В частности, обнаружилось, что рисунки в пещере Ласко во Франции содержат информацию о столкновении метеорита с Землей, произошедшего примерно 15 тысяч лет до нашей эры.