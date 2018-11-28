ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Китайский ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении девочек-двойняшек, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ, на научной конференции в среду заявил о возможной второй беременности с изменением ДНК эмбриона.

Ученый на этой неделе шокировал мировую общественность и подвергся серьезной критике, как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.

Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. На конференции в Гонконге, которая была посвящена именно вопросам изменения генов человека, он подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что в его эксперименте участвовали семь пар-добровольцев, он изменил эмбрионы этих пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, две девочки-двойняшки Нана и Лулу появились на свет в этом месяце абсолютно здоровыми.

"Есть еще одна возможная беременность, но для наблюдения необходимо время",- сказал ученый в ходе конференции.

Выступая в оправдание своей работы он заявил, что несмотря на все успехи, которых удалось добиться в лечении ВИЧ за последние годы, это заболевание все же остается в списке первых 10 причин смертности в целом ряде стран, в частности, в развивающихся.

Отвечая на обвинения из зала в "безответственности" и нарушении этики, он отметил, что "люди с ВИЧ нуждаются в помощи, мы должны проявить сострадание к миллионам семей, которые борются с этим заболеванием, и, если у нас есть технологии, чтобы эту помощь оказать раньше, тогда мы сможем спасти большее число людей".

Комментируя вопрос о том, показывал ли он кому-то свое исследование прежде, чем начать эксперимент на людях, он сообщил, что консультировался с рядом международных специалистов, а разрешение на проведение клинических испытаний было проверено профессором из США.

Хэ Цзянькуй подробно рассказал о том, что лично вместе со своей командой участвовал в отборе пар и проводил с ними консультации.

Хэ Цзянькуй пояснил, что в его эксперименте все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Он также добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако проведенный эксперимент направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.

При этом ранее сообщалось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет. Данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.