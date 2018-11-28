Лавров отметил востребованность исследований по Каспию

МОСКВА. 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к участникам форума по Каспию, отметил востребованность исследований по этому региону.

Международный круглый стол "Будущее Каспия. Научные проекты и исследования" проходит 28-29 ноября в Институте океанологии РАН в Москве. Участие в мероприятии принимают учёные России, Ирана, Азербайджана, которые обсудят проблемы Каспийского региона как экологического характера, так и политико-экономического.

Министр отметил, что связи между академическими кругами прикаспийских государств утвердились в качестве важной составной части многопланового взаимодействия прикаспийских стран.

"Исследования по тематике Каспия востребованы как государственными и общественными структурами, так и деловым сообществом", — говорится в приветственном слове Лаврова, зачитанном во время мероприятия.

По его словам, программа мероприятия позволяет предметно обсудить широкий спектр актуальных вопросов каспийской повестки дня – от освоения морской акватории до сохранения уникальной экосистемы и биоразнообразия.

"Убежден, что форум пройдет в дружественном ключе, будет способствовать углублению многостороннего сотрудничества в рамках "пятерки". А сформулированные по его итогам рекомендации внесут вклад в эффективную реализацию подписанной этим летом на саммите в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", — отметил министр.

В казахстанском Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. По ее итогам была подписана Конвенция, работа над которой велась более 20 лет.

Согласно подписанной конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.