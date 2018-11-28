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Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастница полумарафона Лужники в МосквеУчастница полумарафона Лужники в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Все виды спорта, связанные с тренировкой выносливости, заметно сильнее продлевают жизнь и лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды упражнений. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале European Heart Journal.

Участница во время проведения фестиваля фитнеса. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученые назвали самые полезные виды спорта
"Все врачи рекомендуют заниматься спортом, однако никто не проводил масштабных проверок того, как он влияет на реальное долголетие человека, так как такие опыты сложно  организовать и еще сложнее найти на них деньги. В нашем эксперименте участвовало всего 124 человека, однако и этого хватило для того, чтобы поставить рекорд и открыть интересный факт", — заявил Ульрих Лауфс (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета (Германия).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные виды спорта и физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность их жизни и ее качество в преклонные годы.

К примеру, несколько лет назад ученые из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом. 

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые выяснили, почему зарядка продлевает жизнь

Позже их австралийские коллеги проанализировали то, как разные виды спорта влияли на продолжительность жизни пожилых жителей Британии и пришли к выводу, что далеко не все из них продлевают жизнь. К примеру, подобными свойствами обладали теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияли на долголетие.

Анализируя результаты всех подобных опытов, Лауфс и его коллеги обратили внимание на любопытную закономерность – все виды упражнений, которые были наиболее полезны для организма, относились к числу так называемых "тренировок на выносливость", укрепляющих работу сердца и помогающих мускулам эффективнее использовать кислород.

Они проверили, так ли это на самом деле, собрав группу из почти трех сотен добровольцев, согласившихся резко поменять свой стиль жизни в последующие шесть месяцев. Разделив их на несколько групп, ученые "выписали" им разные наборы упражнений и регулярно следили за тем, как менялись их теломеры в последующие месяцы.

Часть из них просто занималась легкими формами аэробики, другие – чередовали эпизоды тяжелой и легкой нагрузки, крутя педали на велосипеде или весла на лодке. Третья группа добровольцев занималась на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы. 

Пожилая женщина сидит на скамейке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сидение на месте ускоряет старение, выяснили ученые

Далеко не все добровольцы выдержали подобное испытания — только половина из них не бросила эти занятия и соблюдала режим до конца опытов. С другой стороны, их усилия, как отмечают команда Лауфса, были вознаграждены – они помогли ученым доказать, что изменения в длине теломер действительно зависели от типа нагрузки.

К примеру, оказалось, что активность белков, защищающих их от разрушения, выросла примерно в 2-3 раза у добровольцев, занимавшихся бегом, аэробикой, греблей и велотренажерами, но никак не изменилась у любителей тяжелой атлетики. Это означает, что клетки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой или аэробикой, стареют медленнее, чем организм любителей "качалок" и штанг.

Успешное завершение этих опытов, как надеются Лауфс и его коллеги, привлечет внимание других ученых к этой проблеме, что позволит провести более масштабные повторные проверки их выводов. Если эти закономерности подтвердятся, то тогда здравоохранительным ведомствам стоит рекомендовать не просто заниматься спортом, а бегом или прочими видами тренировок на выносливость для получения максимальной пользы для организма. 


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