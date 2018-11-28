ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который ранее шокировал мировую общественность заявлением об успешных результатах изменения ДНК эмбриона, на конференции в среду заявил, что горд достижением своей команды.
"Во-первых, я, несомненно, должен извиниться… Но именно за это достижение я на самом деле чувствую гордость",- сказал ученый в ходе научной конференции в Гонконге, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.
Он сообщил, что сестры-близнецы, которых назвали Нана и Лулу появились на свет в этом месяце здоровыми, несмотря на то, что их отец Марк является ВИЧ-инфицированным. По словам ученого, он лично особо горд за то, что отцу девочек, ранее потерявшему надежду на продолжение рода из-за болезни, наука вернула эту возможность.
Когда ученого спросили, участвовал бы он сам в таком эксперименте, он ответил, что "если бы это был мой ребенок, и у нас была бы такая ситуация, я бы в первую очередь попробовал этот метод".
Хэ Цзянькуй пояснил, что в его эксперименте все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Он также добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако проведенный эксперимент направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.
При этом ранее сообщалось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет. Данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.
Ранее университет в провинции Шэньчжэнь, в котором работал ученый, заявил, что шокирован этой информацией и считает эксперимент грубым нарушением этических норм. Учебное заведение подчеркнуло, что Хэ Цзянькуй не ставил в известность университет и биологический факультет о проводимой научной работе за пределами университета.
При этом государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения поручил провести соответствующее расследование.