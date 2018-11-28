ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который ранее шокировал мировую общественность заявлением об успешных результатах изменения ДНК эмбриона, на конференции в среду заявил, что горд достижением своей команды.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ученый Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. По данным агентства, ученый изменил эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, две девочки-двойняшки родились в ноябре с измененным ДНК, утверждает ученый. По его словам, его целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей не встречается, а именно противостоять заражению ВИЧ.

"Во-первых, я, несомненно, должен извиниться… Но именно за это достижение я на самом деле чувствую гордость",- сказал ученый в ходе научной конференции в Гонконге, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Он сообщил, что сестры-близнецы, которых назвали Нана и Лулу появились на свет в этом месяце здоровыми, несмотря на то, что их отец Марк является ВИЧ-инфицированным. По словам ученого, он лично особо горд за то, что отцу девочек, ранее потерявшему надежду на продолжение рода из-за болезни, наука вернула эту возможность.

Когда ученого спросили, участвовал бы он сам в таком эксперименте, он ответил, что "если бы это был мой ребенок, и у нас была бы такая ситуация, я бы в первую очередь попробовал этот метод".

Хэ Цзянькуй пояснил, что в его эксперименте все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Он также добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако проведенный эксперимент направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.

При этом ранее сообщалось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет. Данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.

Ранее университет в провинции Шэньчжэнь, в котором работал ученый, заявил, что шокирован этой информацией и считает эксперимент грубым нарушением этических норм. Учебное заведение подчеркнуло, что Хэ Цзянькуй не ставил в известность университет и биологический факультет о проводимой научной работе за пределами университета.

При этом государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения поручил провести соответствующее расследование.