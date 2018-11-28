Ученые нашли способ блокировать рак до первых симптомов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые нашли способ блокировать на ранней стадии развитие опухолей, вызываемых синовиальной саркомой, пишет Eurekalert.

Как отмечают ученые, это заболевание, которое является одним из видов агрессивной саркомы мягких тканей, может возникать в любом месте тела, включая мозг и сердце, но чаще всего появляется около суставов и сухожилий. На первом этапе процесс может протекать бессимптомно, однако позже проявляется в виде отека, боли и онемения.

При изучении развития болезни специалисты выяснили, что решающее значение для роста и выживания пораженных клеток имеет белок BRD9. Лабораторные эксперименты показали, что подавление этого соединения может предотвратить появление и развитие опухолей.

Ученые подчеркивают, что полученные данные сыграют важную роль в борьбе с этой формой онкологии.

Несмотря на то, что диагностика заболевания в бессимптомной фазе может быть затруднительной, выявление злокачественных заболеваний на ранней стадии возможно у пациентов с генетической предрасположенностью или при наличии других диагнозов, которые являются факторами риска.