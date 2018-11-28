Ученые нашли способ блокировать рак до первых симптомов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые нашли способ блокировать на ранней стадии развитие опухолей, вызываемых синовиальной саркомой, пишет Eurekalert.
При изучении развития болезни специалисты выяснили, что решающее значение для роста и выживания пораженных клеток имеет белок BRD9. Лабораторные эксперименты показали, что подавление этого соединения может предотвратить появление и развитие опухолей.
Ученые подчеркивают, что полученные данные сыграют важную роль в борьбе с этой формой онкологии.
Несмотря на то, что диагностика заболевания в бессимптомной фазе может быть затруднительной, выявление злокачественных заболеваний на ранней стадии возможно у пациентов с генетической предрасположенностью или при наличии других диагнозов, которые являются факторами риска.