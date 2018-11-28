Неожиданная связь. Пять пар животных, в родство которых трудно поверить

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Полтора столетия назад новость о том, что человек — родственник обезьяны, возмутила половину мира. Сегодня расшифровка геномов едва ли не каждый месяц преподносит подобные сюрпризы. Благодаря новым технологиям ученые обнаружили тесные связи между вроде бы совсем далекими видами животных. Самые неожиданные родственные узы в мире природы — в материале РИА Новости.

Медузы и кораллы

Напоминающие растения кораллы (у них даже есть годовые кольца по аналогии с древесными) и умеющие плавать медузы — на самом деле ближайшие родственники. У них похожее строение тела, у тех и у других есть щупальца и жалящие стрекательные клетки — для охоты и защиты от врагов. Поэтому они относятся к одному типу — стрекающим, или книдариям.

Несмотря на близкое родство и подчас заметную разницу в размерах, кораллы часто охотятся на своих более подвижных кузенов. Для этого они объединяются в "банды". Одни полипы захватывают медузу и обездвиживают ее щупальца, а другие медленно разрывают жертву на куски. Как кораллы взаимодействуют друг с другом, ученые пока не выяснили. Также непонятно, как они нейтрализуют яд медуз. Вероятно, благодаря близкому родству кораллы к нему просто невосприимчивы.

© CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu, CC BY-SA 2.0 / Mahmoud Hashemi Медузы и кораллы относятся к одной группе животных — стрекающим. © CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu, CC BY-SA 2.0 / Mahmoud Hashemi Медузы и кораллы относятся к одной группе животных — стрекающим.

Пауки и мечехвосты

Обитающих на Дальнем Востоке России, в Юго-Восточной Азии и на Атлантическом побережье Северной Америки мечехвостов долгое время принимали за крабов. Но, как оказалось, их ближайшие родственники живут на суше. Это пауки и скорпионы.

С паукообразными мечехвостов роднит несколько пар глаз и строение тела. Но мечехвосты никогда не были сухопутными. Последние двести миллионов лет они живут на заиленном дне морского мелководья, выходя на берег только в период размножения. Причем яйца откладывают лишь там, где сами появились на свет.

Как установили ученые, мечехвосты запоминают даже не сам пляж, а его песок. В неволе размножаются при условии, что к ним в аквариум положили грунт, в котором они родились. Как мечехвосты отличают родные песчинки от точно таких же с другого пляжа, пока неясно.

© СС BY 4.0 / Damian Matthews, CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens Английское название мечехвоста — horseshoe crab — переводится как "краб-подковка", но никакого отношения к крабам это животное не имеет. Его ближайшие родственники — пауки и скорпионы. © СС BY 4.0 / Damian Matthews, CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens Английское название мечехвоста — horseshoe crab — переводится как "краб-подковка", но никакого отношения к крабам это животное не имеет. Его ближайшие родственники — пауки и скорпионы.

Соколы и воробьи

Ближайшие родственники воробьев — соколы и попугаи, утверждают биологи из Университета Мюнстера (Германия). Ученые пришли в такому выводу, обнаружив в геноме соколо-, попугае- и воробьинообразных семь одинаковых последовательностей транспозонов — особых мобильных элементов ДНК, приобретенных их общим предком или "вставленных" туда древними ретровирусами. Эти последовательности не встречаются у остальных птиц.

Кроме того, в геномах попугае- и воробьинообразных нашлись еще три общих участка, что делает этих пернатых очень близкой родней. Исследователи даже предлагают объединить три родственных отряда птиц в надотряд Eufalconimorphae — "настоящие соколоподобные", а воробьев и попугаев поместить в один отряд Psittacopasserae — "воробьино- и попугаеобразные".

© CC BY 3.0 / Jack Williamson, Jr, CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT Анализ генома показал, что ближайшие родственники воробьев их главные враги — соколы. © CC BY 3.0 / Jack Williamson, Jr, CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT Анализ генома показал, что ближайшие родственники воробьев их главные враги — соколы.

Слоны и их миниатюрные кузены

Даманы, небольшие травоядные зверьки размером с кошку, обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Из-за внешнего сходства с грызунами их считали родственниками морских свинок. Однако, обратив внимание на строение конечностей и расположение внутренних органов, ученые предположили, что даманы могут быть близки хоботным — то есть слонам. Анализ генома даманов и слонов это подтвердил

Действительно, если отвлечься от разницы в размерах и приглядеться, у этих животных немало общего. Передние зубы даманов растут всю жизнь и по строению похожи на бивни, а на кончиках лап у этих зверьков сплющенные "слоновьи" ногти. Кроме того, у дамановых и хоботных нет желчного пузыря.

© CC BY 2.5 / Charles J Sharp, CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT Даман, которого часто ошибочно принимают за грызуна, на самом деле близкий родственник слонов. © CC BY 2.5 / Charles J Sharp, CC BY-SA 2.0 / Bernard DUPONT Даман, которого часто ошибочно принимают за грызуна, на самом деле близкий родственник слонов.

Киты и коровы

В 1992 году в Пакистане обнаружили останки пакицета — древнего животного, жившего примерно 48 миллионов лет назад. Этот тонконогий зверь с крошечными копытами чувствовал себя хорошо как в воде, так и на суше. Дальнейшее исследование фрагментов скелета показало : лодыжечные кости пакицета — как у бегемотов, коров и свиней, а череп — как у кита. Получалось, что китообразные и парнокопытные относятся к одной группе животных (даже появился термин "китопарнокопытные").

Самой близкой родней всех китообразных объявили гиппопотама. Но в 2017 году, проведя анализ геномов нескольких видов морских млекопитающих и их предполагаемых сухопутных кузенов, ученые выяснили, что ближайший родственник зубастых китов, в частности косаток, — обыкновенная домашняя корова.

И если буренка — мирное травоядное создание, то ее двоюродная сестра — один из самых опасных морских хищников. Косатка охотится не только на рыбу, но и на других водных млекопитающих, в том числе моржей, которые считаются близкими родственниками собак и волков.