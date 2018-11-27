Для науки нет границ: в Москве завершился форум партнеров ЮНЕСКО

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В работе 10-го международного форума неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества", который завершился в Москве во вторник, приняло участие более 600 ученых из 51 страны мира.

В рамках мероприятия прошло 25 пленарных заседаний, панельных дискуссий и рабочих групп, посвященных взаимодействию неправительственных организаций, гражданского общества и научного сообщества, повышению социальной ответственности науки и ученых, их влиянию на принятие политических решений.

Особое внимание было уделено этическим проблемам науки — взаимодействию человека, природы и техносферы, возможным ответам на глобальные цивилизационные вызовы, развитию крупных международных проектов.

Отдельная пленарная сессия также была посвящена научной дипломатии. Как было отмечено в ходе итогового заседания, в рамках дискуссии ученые и исследователи пришли к единому мнению, что в современном мире научная дипломатия является самым действенным механизмом поддержки международных отношений.

"Научная дипломатия с каждым годом набирает обороты и уверенно становится одной из ключевых составляющих сегодняшней мировой социальной практики", — подчеркнул на церемонии закрытия форума глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Подводя итоги мероприятия, он отметил, что спектр дискуссионных тем на форуме был чрезвычайно широк и практически ни один аспект жизнедеятельности человеческой цивилизации в XXI столетии не остался за скобками.

По его словам, результатом обсуждений стала масса серьезных предложений и концептуальных наработок, которые могут лечь в основу исследований в разных областях науки в ближайшем будущем."Для науки нет границ, нет искусственных разделительных линий, нет санкций. Для науки есть здравый смысл. Уверен, что данный форум является важнейшей площадкой для обмена мнениями между учеными, исследователями и экспертами из разных стран мира", — добавил Слуцкий.

Форум, организованный секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России, проходил в Москве 26-27 ноября. Участие в нем приняли глава российского МИДа Сергей Лавров, заместитель гендиректора ЮНЕСКО Син Цюй, президент Российской академии наук Александр Сергеев и сотни выдающихся ученых из более чем 50 стран и 30 университетов.