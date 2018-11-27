Ученые из МФТИ и Facebook проведут чемпионат "чатботов"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Научные сотрудники МФТИ и компания Facebook проведут в начале декабря своеобразный "чемпионат" для систем искусственного интеллекта, способных вести осмысленную беседу, и отберут самые "человечные" из них. Об этом сообщила пресс-служба института.

"Наша цель — поднять качество коммуникации между человеком и машиной на новый уровень. В проекте iPavlov мы развиваем способность машин к ведению осмысленного диалога с человеком. Для достижения этой цели мы объединим усилия научных школ в России и мире. С нами работают ведущие вузы Канады и многие другие", — заявил Михаил Бурцев, ведущий разработчик систем машинного обучения и искусственного интеллекта в МФТИ.

Летом прошлого года ученые из МФТИ объявили о создании системы "разговорного" искусственного интеллекта iPavlov, способной имитировать живого человека, и пригласили всех желающих протестировать ее и сообща сделать ее лучше. Используя помощь добровольцев, ученые надеются за ближайшие три года создать голосового помощника, способного общаться с человеком так же хорошо, как и живой собеседник.

На самом деле, эти идеи не были придуманы сегодня — современные голосовые помощники от Google, Apple, Amazon и других IT-компаний уходят корнями в глубокое прошлое, в самое начало компьютерной эры. Первая такая "говорящая машина", получившая имя ELIZA, была создана в 1966 году, и была, по сути, шуткой, пародией на психотерапевта, дающего бесполезные советы пациенту.

В последующие годы и десятилетия программисты создавали все более сложные и "живые" системы общения с компьютером. Самые продвинутые этих систем могут распознавать настроение хозяева, помнить его старые желания и предпочтения, и решать часть рутинных и домашних задач за него, заказывая пищу или товары в магазине или же играя роль оператора в колл-центрах.

Создание подобных систем, как отмечает ученый, сегодня ограничивается тем, что их нужно фактически "вручную" обучать навыкам общения, пропуская через них большие наборы данных и уже обработанных диалогов. От качества и смыслового наполнения этих текстов зависит то, насколько "человечным" будет чатбот, а также то, как хорошо он будет реагировать на запросы публики.

В сентябре этого года специалисты Facebook и университета Монреаля подготовили один из самых крупных наборов данных такого рода, Persona-Chat, на базе которого компания Марка Цукерберга планирует обучать новые версии "разговорных" ИИ. Они дополнят уже существующую систему Zo, имитирующей манеру общения и поведения типичной девушки-подростка.

Эта библиотека диалогов содержит в себе 162 тысячи фраз и 11 тысяч бесед на разные темы, которые вели анонимные пользователи сети, не знавшие, с кем конкретно они общаются. Она включает в себя почти 1200 различных "персон", стилей ведения диалога, которые машина должна научиться имитировать, имея лишь небольшое число примеров.

Качество этого набора данных Бурцев и его коллеги проверят в начале декабря этого года на конференции NeurIPS, встрече ведущих экспертов в мире ИИ, которая будет проходить в этом году в Монреале. Специалисты из МФТИ и представители Facebook проведут конкурс Conversational Intelligence Challenge 2. В его рамках участники этой конференции смогут использовать Persona-Chat для тренировки своего собственного чатбота и проверки его работы.

Как надеются ученые, этот чемпионат "чатботов" поможет им не только дополнить набор данных, но и улучшить работу iPavlov и сделать его более "человечным" собеседником.