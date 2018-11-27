ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из МФТИ и Facebook проведут чемпионат "чатботов"

12234
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / DepositphotosИскусственный интеллект: сможет ли он когда-нибудь заменить Творца?Искусственный интеллект: сможет ли он когда-нибудь заменить Творца?
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / Depositphotos
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Научные сотрудники МФТИ и компания Facebook проведут в начале декабря своеобразный "чемпионат" для систем искусственного интеллекта, способных вести осмысленную беседу, и отберут самые "человечные" из них. Об этом сообщила пресс-служба института.

Компьютерный аналог мозга человека в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученый: нет никаких принципиальных ограничений для создания разумной машины
"Наша цель — поднять качество коммуникации между человеком и машиной на новый уровень. В проекте iPavlov мы развиваем способность машин к ведению осмысленного диалога с человеком. Для достижения этой цели мы объединим усилия научных школ в России и мире. С нами работают ведущие вузы Канады и многие другие", — заявил Михаил Бурцев, ведущий разработчик систем машинного обучения и искусственного интеллекта в МФТИ.

Летом прошлого года ученые из МФТИ объявили о создании системы "разговорного" искусственного интеллекта iPavlov, способной имитировать живого человека, и пригласили всех желающих протестировать ее и сообща сделать ее лучше. Используя помощь добровольцев, ученые надеются за ближайшие три года создать голосового помощника, способного общаться с человеком так же хорошо, как и живой собеседник.

На самом деле, эти идеи не были придуманы сегодня — современные голосовые помощники от Google, Apple, Amazon и других IT-компаний уходят корнями в глубокое прошлое, в самое начало компьютерной эры. Первая такая "говорящая машина", получившая имя ELIZA, была создана в 1966 году, и была, по сути, шуткой, пародией на психотерапевта, дающего бесполезные советы пациенту.

В последующие годы и десятилетия программисты создавали все более сложные и "живые" системы общения с компьютером. Самые продвинутые этих систем могут распознавать настроение хозяева, помнить его старые желания и предпочтения, и решать часть рутинных и домашних задач за него, заказывая пищу или товары в магазине или же играя роль оператора в колл-центрах.

Суперкомпьютер
© Fotolia / vladimircaribb
В России появился суперкомпьютер для обучения искусственных нейросетей

Создание подобных систем, как отмечает ученый, сегодня ограничивается тем, что их нужно фактически "вручную" обучать навыкам общения, пропуская через них большие наборы данных и уже обработанных диалогов. От качества и смыслового наполнения этих текстов зависит то, насколько "человечным" будет чатбот, а также то, как хорошо он будет реагировать на запросы публики.

В сентябре этого года специалисты Facebook и университета Монреаля подготовили один из самых крупных наборов данных такого рода, Persona-Chat, на базе которого компания Марка Цукерберга планирует обучать новые версии "разговорных" ИИ. Они дополнят уже существующую систему Zo, имитирующей манеру общения и поведения типичной девушки-подростка.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха
© Skoltech
Ученый: искусственный интеллект приведет к сознательной архаизации жизни

Эта библиотека диалогов содержит в себе 162 тысячи фраз и 11 тысяч бесед на разные темы, которые вели анонимные пользователи сети, не знавшие, с кем конкретно они общаются. Она включает в себя почти 1200 различных "персон", стилей ведения диалога, которые машина должна научиться имитировать, имея лишь небольшое число примеров.

Качество этого набора данных Бурцев и его коллеги проверят в начале декабря этого года на конференции NeurIPS, встрече ведущих экспертов в мире ИИ, которая будет проходить в этом году в Монреале. Специалисты из МФТИ и представители Facebook проведут конкурс Conversational Intelligence Challenge 2. В его рамках участники этой конференции смогут использовать Persona-Chat для тренировки своего собственного чатбота и проверки его работы. 

Как надеются ученые, этот чемпионат "чатботов" поможет им не только дополнить набор данных, но и улучшить работу iPavlov и сделать его более "человечным" собеседником.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Марина Бойко
кроме детища ЦРУ Facebook , не с кем провести?
19:01
27.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена