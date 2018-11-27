Роскосмос согласился принять работы по Восточному с нарушениями

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскосмос принял эскизный проект на разработку средств транспортировки частей ракет на космодроме Восточный с выявленными нарушениями, их должны устранить к маю следующего года, говорится в акте приемки работ, опубликованном на сайте госзакупок.

"Разработка эскизного проекта" в части создания специальных средств транспортирования составных частей ракет космического назначения 373РТ82, шифр ОКР (опытно-конструкторской работы – ред.) "НКИ-Восток-2" (наземная космическая инфраструктура – ред.) считать законченным и принятым. Обнаруженные недостатки в соответствии с заключением госкорпорации "Роскосмос" на эскизный проект не влияют на результаты выполнения этапа ОКР и должны быть устранены до 30 апреля 2019 года", — говорится в документе.

Заключение госкорпорации на сайте госзакупок не приводится.

В связи с нарушениями Роскосмос выплатит ЦЭНКИ за этап эскизного проектирования из общей суммы 15,9 миллиона рублей только 3 миллиона рублей. Акт приемки работ подписан Роскосмосом и ЦЭНКИ.