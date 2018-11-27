Фурсенко: реформа РАН так и осталась половинчатой

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Реформа Российской академии наук так и осталась половинчатой, проделана не вся работа, в ней есть спорные моменты, заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

"Реформа осталась половинчатой. Но то, что сегодня предлагается, — это как раз реализация тех возможностей, которые в реформе этой возникли. Проделана не вся работа", — сказал он журналистам по итогам заседания Совета по образованию и науки.

По его словам, в реформе РАН были и позитивные вещи, но есть и спорные моменты.