В окрестностях Каира нашли восемь саркофагов с мумиями

КАИР, 27 ноя – РИА Новости. Египетские археологи, работающие в районе Дахшур в окрестностях Каира, обнаружили восемь погребений с саркофагами и мумиями, сообщило министерство по вопросам памятников древности Египта.

Сообщается, что археологическая миссия начала работу в районе Дахшура в августе этого года. Ученые нашли восемь саркофагов из известняка, а в них — хорошо сохранившиеся мумии, помещенные в дополнительный цветной внутренний саркофаг.

Ученые считают, что находка относится к поздним периодам в истории Древнего Египта. Пока никакой более подробной информации они сообщить не могут. Министерство распорядилось перевезти саркофаги в специальное хранилище для проведения исследований.

Район Дахшур в 26 километрах от Каира являлся некрополем фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг. до н.э).