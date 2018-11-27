Институты не отчитались о результатах исследований по 40% тем, заявил Путин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Академические институты в прошлом году не представили отчетов о результатах исследований по 40% тем, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.

"Вот для справки, в прошлом году в академических институтах по 40% тем не представлено ни одной научной работы, учтенной хотя бы в какой-либо из баз цитирования, то есть получается, либо результатов нет вообще, либо они никому не интересны", — сказал Путин.

"Или другая ситуация — вместо конкретной технологии, оборудования, профильные ведомства заказывают различного рода аналитические отчеты и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны, вроде бы исследования ведутся, а результат — очередная подшивка презентаций и таблиц, с которыми можно подчас познакомиться в любом открытом журнале. Конечно, хочу поговорить, наверное, такие работы тоже нужны, только зачем их надо называть научными исследованиями? И стоят ли они таких денег? Знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов рублей", — добавил президент.