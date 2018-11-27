Путин призвал содействовать ученым, ведущим прорывные исследования

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости содействовать сильным коллективам, ученым и инженерам, занятым в проведении перспективных и прорывных исследований.

"Я уже не раз говорил, что нужно оказывать содействие сильным коллективам, ученым и инженерам, которые ведут прорывные перспективные исследования. Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки. На его основе уже запущены серьезные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты", — сказал Путин на заседании Совета при правительстве РФ по науке и образованию.

Глава государства отметил, что при своей эффективности гранты не стали катализатором системных изменений в научной и университетской среде.