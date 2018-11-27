МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал неэффективную систему заказов на научные исследования, заявив, что ведомства не выполняют поставленных задач.

"Получается, что государство дает деньги, а задачи, связанные с обеспечение государственных нужд, часто очень перспективные задачи, принципиального характера, не формулируются государством. Отраслевые министерства по сути устранили формулирование этих задач. И какими проблемами, какими вопросами заниматься, решают сами лаборатории", — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

По его словам, это, на первый взгляд, не так уж и плохо, поскольку не мешает научному творчеству.

"Но для такой работы нами и создана система грантов. Вот в системе грантов ученые сами определяют что и как им нужно исследовать. Государство только помогает. А в текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи… когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетия. Причём конечного результата не просматривается", — добавил он.