МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал неэффективную систему заказов на научные исследования, заявив, что ведомства не выполняют поставленных задач.
По его словам, это, на первый взгляд, не так уж и плохо, поскольку не мешает научному творчеству.
"Но для такой работы нами и создана система грантов. Вот в системе грантов ученые сами определяют что и как им нужно исследовать. Государство только помогает. А в текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи… когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетия. Причём конечного результата не просматривается", — добавил он.