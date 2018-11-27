России нужны прорывные открытия и разработки, заявил Путин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Технологический прорыв для России является основой выживания, нужны прорывные открытия и разработки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Как отметил президент, за последние годы в РФ удалось создать современные лаборатории, осуществить программу мегагрантов и запустить систему поддержки молодых и талантливых исследователей, словом, "открыть новые возможности для наших соотечественников".

"То, о чем я говорю сейчас, это, безусловно, не красивые, не пустые только слова, это вопрос нашего существования, и более того, выживания в полном смысле этого слова. Знания, технологии, компетенции, кадры — это основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей… Нам нужны прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня", — заявил президент.