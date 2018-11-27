Генетики раскрыли уральские корни средневековой эпидемии чумы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Средневековую чуму принесли в Европу торговцы пушниной из Руси и Золотой Орды, закупавшие меха на Урале, — к такому выводу пришли генетики, изучившие геномы древней чумной палочки и арабские хроники. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Призрак "черной смерти"

"Главным "локомотивом" распространения чумы, если верить нашим расчетам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из "темных земель" на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе", — пишут Борис Шмид из Университета Осло (Норвегия) и его коллеги.

Человечество пережило несколько схожих масштабных эпидемий, которые считают чумой. Первой стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и Средиземноморье в середине VI века и унесшая жизни свыше ста миллионов человек. Другая — вспышка "черной смерти" — разразилась в середине XIV века и уничтожила около трети жителей Европы.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь из костей жертв этих эпидемий останки ДНК бактерий и доказать, что все вспышки заболеваний вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Кроме того, выяснилось, что чума сопровождала человечество все время его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

Эти открытия заставили ученых задуматься, как именно чума распространялась по Старому Свету, были ли крысы ее единственными переносчиками и как часто и где она появлялась снова.

К примеру, некоторые мутации в геноме древнейшей чумной палочки, найденной в окрестностях Самары в этом году, а также математические симуляции распространения ее "потомков" по Земле свидетельствуют, что главными разносчиками болезни были не животные, а люди. Вдобавок у "черной смерти" могло быть сразу несколько источников, и не все они находились в Китае и Средней Азии.

Шмид и его коллеги нашли новые намеки на подобный сценарий, а также обнаружили реальную родину средневековой версии чумной палочки, когда сравнили обрывки ДНК, извлеченные из костей нескольких десятков жертв чумы из селений в Дании и Италии, а также из ордынского Болгара, Осло, Лондона, Марселя, Барселоны и других крупных средневековых городов.

Изучив наборы мелких мутаций в ДНК этих бактерий и вычислив точный возраст останков, ученые надеялись выяснить, как инфекция распространялась по Европе и кто мог быть ее разносчиком.

Смертельная торговля

Анализ обнаружил несколько интересных и странных деталей. К примеру, оказалось, что в некоторые регионы Франции и Каталонии родственные штаммы чумы проникли практически одновременно. С другой стороны, соседние, итальянские версии Yersinia pestis, распространившиеся в том же 1348 году, отличались несколько иным набором мутаций.

Еще больше ученых удивило то, что у бактерий, убивших тысячи жителей Лондона в "черном" 1361-м, был совершенно такой же набор мутаций, что и у Yersinia pestis из Болгара и микробов из Дании, вызвавших эпидемию в городке Берген в том же году.

Это "невероятное совпадение" вкупе с арабскими и русскими хрониками того времени натолкнуло ученых на очевидный ответ на вопрос, откуда взялась чума. По мнению Шмида и его коллег, родиной заболевания был Урал, а распространителями — торговцы пушниной из Золотой Орды и Руси.

Дело в том, что незадолго до первых вспышек "черной смерти", примерно в 1330-1340 годах, открылся первый сквозной торговый маршрут, соединявший восточные регионы Золотой Орды, в том числе Болгар и соседние русские княжества, с ее западной окраиной, Крымом.

© Amine Namouchi Карта распространения чумы по Европе © Amine Namouchi Карта распространения чумы по Европе

Там находились города Кафа и Судак — крупнейшие торговые фактории генуэзских и венецианских купцов. Этот маршрут и новые налоговые льготы позволили ордынским и русским торговцам начать закупки пушнины в Приуралье и Зауралье и продажи ее в западные страны через итальянские торговые республики.

Несколько десятилетий спустя установились торговые связи между Великим Новгородом и немецким торговым Ганзейским союзом. Это сотрудничество, как считают генетики, могло породить вторую волну "черной смерти", захлестнувшую северные страны Европы в 1360-х годах.

Оба сценария, как отмечают ученые, хорошо объясняют, как чумная палочка могла появиться на юге и севере Европы почти одновременно и почему между ее штаммами есть хоть небольшие, но различия. Все это, как считает Шмид, в очередной раз говорит о том, что крысы и климат сыграли в распространении чумы по миру далеко не первую роль.