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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли уральские корни средневековой эпидемии чумы

(обновлено: 16:28 27.11.2018)
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© Фото : Elsa Pacciani, Luisa QuagliaОстанки жертв чумы из Сан-Сальваторе (Италия)Останки жертв чумы из Сан-Сальваторе (Италия)
© Фото : Elsa Pacciani, Luisa Quaglia
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Средневековую чуму принесли в Европу торговцы пушниной из Руси и Золотой Орды, закупавшие меха на Урале, — к такому выводу пришли генетики, изучившие геномы древней чумной палочки и арабские хроники. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Первые жертвы чумы на Земле, найденные в окрестностях Самары
© Фото : В.В. Кондрашин, В.А. Цыбин; Spyrou et al. 2018.
Палеогенетики нашли в России древнейшую чуму на Земле
"Главным "локомотивом" распространения чумы, если верить нашим расчетам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из "темных земель" на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе", — пишут Борис Шмид из Университета Осло (Норвегия) и его коллеги.

Призрак "черной смерти"

Человечество пережило несколько схожих масштабных эпидемий, которые считают чумой. Первой стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и Средиземноморье в середине VI века и унесшая жизни свыше ста миллионов человек. Другая — вспышка "черной смерти" — разразилась в середине XIV века и уничтожила около трети жителей Европы.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь из костей жертв этих эпидемий останки ДНК бактерий и доказать, что все вспышки заболеваний вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Кроме того, выяснилось, что чума сопровождала человечество все время его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

Череп одной из первых жертв чумы с российского Алтая, стоянка Афанасьево
© Наталья Шишлина
Ученые выяснили, что Европа "экспортировала" чуму в средние века

Эти открытия заставили ученых задуматься, как именно чума распространялась по Старому Свету, были ли крысы ее единственными переносчиками и как часто и где она появлялась снова. 

К примеру, некоторые мутации в геноме древнейшей чумной палочки, найденной в окрестностях Самары в этом году, а также математические симуляции распространения ее "потомков" по Земле свидетельствуют, что главными разносчиками болезни были не животные, а люди. Вдобавок у "черной смерти" могло быть сразу несколько источников, и не все они находились в Китае и Средней Азии.

Пирамида Луны. Древний город ацтеков Теотиуакан
© РИА Новости / М. Ганкин
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Шмид и его коллеги нашли новые намеки на подобный сценарий, а также обнаружили реальную родину средневековой версии чумной палочки, когда сравнили обрывки ДНК, извлеченные из костей нескольких десятков жертв чумы из селений в Дании и Италии, а также из ордынского Болгара, Осло, Лондона, Марселя, Барселоны и других крупных средневековых городов. 

Изучив наборы мелких мутаций в ДНК этих бактерий и вычислив точный возраст останков, ученые надеялись выяснить, как инфекция распространялась по Европе и кто мог быть ее разносчиком.

Смертельная торговля

Анализ обнаружил несколько интересных и странных деталей. К примеру, оказалось, что в некоторые регионы Франции и Каталонии родственные штаммы чумы проникли практически одновременно. С другой стороны, соседние, итальянские версии Yersinia pestis, распространившиеся в том же 1348 году, отличались несколько иным набором мутаций.

Еще больше ученых удивило то, что у бактерий, убивших тысячи жителей Лондона в "черном" 1361-м, был совершенно такой же набор мутаций, что и у Yersinia pestis из Болгара и микробов из Дании, вызвавших эпидемию в городке Берген в том же году. 

Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”
© Фото : Museum of London
Ученые восстановили геном бациллы средневековой "черной смерти"

Это "невероятное совпадение" вкупе с арабскими и русскими хрониками того времени натолкнуло ученых на очевидный ответ на вопрос, откуда взялась чума. По мнению Шмида и его коллег, родиной заболевания был Урал, а распространителями — торговцы пушниной из Золотой Орды и Руси.

Дело в том, что незадолго до первых вспышек "черной смерти", примерно в 1330-1340 годах, открылся первый сквозной торговый маршрут, соединявший восточные регионы Золотой Орды, в том числе Болгар и соседние русские княжества, с ее западной окраиной, Крымом.

© Amine NamouchiКарта распространения чумы по Европе
© Amine Namouchi
Карта распространения чумы по Европе

Там находились города Кафа и Судак — крупнейшие торговые фактории генуэзских и венецианских купцов. Этот маршрут и новые налоговые льготы позволили ордынским и русским торговцам начать закупки пушнины в Приуралье и Зауралье и продажи ее в западные страны через итальянские торговые республики. 

Марсель во время чумы. Картина неизвестного художника.
© public domain
Ученые: чума присутствовала в Европе четыре века после "черной смерти"

Несколько десятилетий спустя установились торговые связи между Великим Новгородом и немецким торговым Ганзейским союзом. Это сотрудничество, как считают генетики, могло породить вторую волну "черной смерти", захлестнувшую северные страны Европы в 1360-х годах. 

Оба сценария, как отмечают ученые, хорошо объясняют, как чумная палочка могла появиться на юге и севере Европы почти одновременно и почему между ее штаммами есть хоть небольшие, но различия. Все это, как считает Шмид, в очередной раз говорит о том, что крысы и климат сыграли в распространении чумы по миру далеко не первую роль.

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РИА Наука
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Руслан Акмалов
Ну вот еще один повод для санкций)))
15:39
27.11.2018
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royi
От ведь! Опять русские виноваты! Несчастная Европа!
15:42
27.11.2018
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