Ковальчук: Курчатовский институт сделает все для реализации новых проектов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что институт сделает все для успешной реализации новых проектов.

Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле вручает государственные награды работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, известным спортсменам, тренерам и артистам. Более 40 человек получат медали и ордена или удостоятся почетных званий.

"Для меня огромная честь получить такую высокую награду, здесь, в Кремле, но я считаю, что эта награда — награда многим поколениям "курчатовцев". В этом году исполнилось 75 лет нашему институту. Институт изначально возник для реализации атомного проекта, точнее создания ядерного оружия", — рассказал в своем выступлении Ковальчук.

По его словам, Курчатовский институт сохраняет лидирующие позиции на мировой научной арене, "внося существенный вклад в обороноспособность, национальную независимость и суверенитет страны". Он добавил, что сегодня институт приступил к реализации масштабного проекта, "который, по сути, превосходит атомный, это переход к новому технологическому укладу, основанный на природоподобных технологиях, которые находятся внутри естественного ресурсооборота природы".

"Я хочу вас заверить, что 15-тысячный коллектив Курчатовского института сделает все для того, чтобы успешно реализовать этот проект и, сохранив наше былое, обеспечить лидирующие позиции нашей страны, как это было всегда в истории института и страны в целом", — заявил Ковальчук.