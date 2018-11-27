НАСА представило видео приземления миссии InSight на Марс

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. NASA показало интерактивное видео приземления миссии InSight на поверхность Марса. Запись опубликована на YouTube.

Отмечается, что перед посадкой аппарат массой 385 килограммов совершил торможение в атмосфере планеты, которое началось на высоте около 128 километров. Это расстояние было преодолено примерно за шесть минут. При этом в последние 15 секунд зонд выпустил опоры и опустился на поверхность.

InSight, запущенный в мае, предназначен для изучения геологического строения Марса.

Согласно изначальным планам НАСА аппарат должен был отправиться к Марсу в марте 2016 года, но из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS запуск был сдвинут.