В отношении "Роскосмоса" ведется 16 уголовных дел

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В отношении деятельности госкорпорации "Роскосмос" возбуждено 16 уголовных дел, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в трансляции, ведущейся на интернет-канале ведомства "Эфир".

Еще 44 материала передали в следственные органы, добавил он.

"Неудовлетворительно обстояли дела вообще в ракетно-космической отрасли в связи с тем, что отсутствовал контроль со стороны корпорации за целевым расходованием бюджетных средств всеми предприятиями этой отрасли", — сказал Куренной.

По его словам, за полтора года выявили более 1700 нарушений закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли более 200 должностных лиц "Роскосмоса" и ракетно-космической отрасли.

Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года, то есть за время работы предыдущего руководства Роскосмоса, отметил представитель ГП.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что "Роскосмос" стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений: в госкорпорации зафиксировали всевозможные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. В числе прочих он упомянул неправильное проведение процедур закупок, а также завышение цен, которые он назвал "космическими".