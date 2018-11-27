Археологи приблизились к разгадке тайны "пустого саркофага" из Ростова

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ученые из Института археологии РАН повторно вскрыли знаменитый "пустой саркофаг" из Успенского собора в Ростове, и нашли новые, ранее неизвестные детали в его облике, которые помогут раскрыть тайну его постройки. О результатах раскопок рассказывает пресс-служба заведения.

Тайны прошлого

"Этот саркофаг озадачивает исследователей. Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время неизвестно, и нет никаких следов, указывающих на то, что в саркофаге когда-либо было совершено захоронение. Пустой гроб в церкви — это в любом случае загадка, которая может вести к разного рода конспирологическим размышлениям", – рассказывает Андрей Леонтьев из Института археологии РАН в Москве.

Эта загадочная гробница, как отмечают ученые, была открыта еще в 1994 году экспедицией Государственного Эрмитажа во время раскопок на территории Успенского собора, одного из самых древних храмов Ростова. Одна из первых его версий была построена легендарным князем Василько Константиновичем, убитым монгольскими захватчиками в 1238 году после поражения объединенных сил северных русских князей в битве на реке Сить.

Современный Успенский собор был построен в начале XVI века, сохранив в себе часть фундамента, стен и других элементов конструкции предыдущих соборов. В последние годы на его территории ведутся активные реставрационные и археологические работы, причем ученых интересует не только сам собор, но и потенциальные захоронения князей и мощи святых, хранившиеся в храме до 1920-1930 годов.

В этом году археологи проводили раскопки на территории Соборной площади и в северной части собора, благодаря чему им удалось изучить самые древние слои отложений, сформировавшиеся еще во время существования собора князя Василька. Им удалось найти не только фрагменты этого храма, но и совершить крайне интересное и неожиданное открытие.

Когда Леонтьев и его коллеги вскрыли кирпичные стены, окружавшие таинственный саркофаг XIII века, они решили повторно и более детально изучить его. Оказалось, что его крышка не совпадала с ним по размерам – она была несколько длиннее, чем этот пустой могильник. В прошлом, ученые не замечали этого или не придали этому особого внимания.

Означает ли это, что крышка принадлежала другому захоронению? По словам археологов, нет никаких сомнений в том, что эта плита была выточена именно для этой усыпальницы. Свидетельством этому служит одинаковый и совершенно уникальный орнамент на плите и на боках саркофага, характерный для владимиро-суздальской традиции того времени.

Исторические несостыковки

В свою очередь, несовпадение размеров крышки и саркофага может говорить о том, что плита была изготовлена позже, однако пока не понятно, так это или нет. Для ответа на этот вопрос потребуются дополнительные исследования. Еще одной странной особенностью данной усыпальницы стала небольшая глубина ее внутренней части — она составляет всего 28 сантиметров.

"В ящик такой глубины положить покойника было бы затруднительно. Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась все меньше, но не до такой же степени", —объясняет Леонтьев.

© ИА РАН Саркофаг XIII века в северной апсиде Ростовского Успенского собора © ИА РАН Саркофаг XIII века в северной апсиде Ростовского Успенского собора

Отсутствие останков в этой гробнице, как считает археолог, можно объяснить двумя разными путями. Во-первых, она могла принадлежать святому Игнатию, ростовскому епископу, умершему в 1288 году. Как сегодня считают археологи, его останки в прошлом были захоронены у северной стены собора. Они могли быть перенесены из обычной могилы в саркофаг после канонизации епископа в более поздние исторические эпохи, однако это, по мнению Леонтьева, крайне маловероятно.

Во-вторых, данный саркофаг мог предназначаться для останков князя Глеба Васильковича, сына трагически погибшего Василька, чье тело было "изъято" из собора и перезахоронено за его пределами по приказу самого святого Игнатия примерно через неделю после его смерти. Почему он это сделал и как эту теорию можно проверить – пока не понятно.

В ближайшее время ученые могут попытаться найти следы органических останков на стенках саркофага, однако сами археологи сомневаются в том, что они там присутствуют. Сам загадочный артефакт станет своеобразным музейным экспонатом, который смогут увидеть все посетители Успенского собора после того, как его окружат стеклом и установят соответствующую подсветку.