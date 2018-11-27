Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

Ракета Atlas-V United Launch Alliance с космическим аппаратом NASA InSight на борту перед стартом. Архивное фото

Ракета Atlas-V United Launch Alliance с космическим аппаратом NASA InSight на борту перед стартом. Архивное фото

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок.

Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий.

После этого специалисты сообщили, что получено первое фото. На нем можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.

© НАСА Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018 © НАСА Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018

"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", — сообщили ведущие трансляции, добавив, что посадка прошла идеально.

После этого должны быть раскрыты солнечные батареи.

Вице-президент США Майк Пенс в своем Twitter опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда.

Congratulations to @NASA, @LockheedMartin, @ulalaunch, & all who made today's @NASAInSight #MarsLanding possible! This marks the 8th time the US has landed on Mars & the 1st mission to study its deep interior. Incredible milestone! https://t.co/plgJch3Vpc — Vice President Mike Pence (@VP) November 26, 2018

​Он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс в восьмой раз.

"Невероятное достижение!" — написал Пенс.

Зонд InSight, запущенный в мае, предназначен для изучения геологического строения Марса.

Сигналы, по которым делаются выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды и следующие за ним кубсаты MarCО.

Зонд оснащен сейсмографом, а также геофизическим термометром, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр планеты.