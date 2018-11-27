Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок.
Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий.
После этого специалисты сообщили, что получено первое фото. На нем можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.
"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", — сообщили ведущие трансляции, добавив, что посадка прошла идеально.
После этого должны быть раскрыты солнечные батареи.
Вице-президент США Майк Пенс в своем Twitter опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда.
Congratulations to @NASA, @LockheedMartin, @ulalaunch, & all who made today's @NASAInSight #MarsLanding possible! This marks the 8th time the US has landed on Mars & the 1st mission to study its deep interior. Incredible milestone! https://t.co/plgJch3Vpc— Vice President Mike Pence (@VP) November 26, 2018
Он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс в восьмой раз.
"Невероятное достижение!" — написал Пенс.
Сигналы, по которым делаются выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды и следующие за ним кубсаты MarCО.
Зонд оснащен сейсмографом, а также геофизическим термометром, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр планеты.