Посадка платформы InSight на Марс в представлении художника. Архивное изображение

Посадка платформы InSight на Марс в представлении художника. Архивное изображение

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Совершивший в понедельник посадку на Марс зонд InSight передал на Землю первый снимок, сообщило НАСА.

Аппарат произвел успешную посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 мск.

Спустя несколько минут специалисты миссии сообщили о получении первой фотографии. На снимке видны частицы пыли и горизонт планеты.

© НАСА Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018 © НАСА Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018

InSight запустили в мае 2018 года. Сигналы, по которым специалисты делают выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды, а также следующие за ним кубсаты MarCО.

Далее, согласно программе полета, должно быть осуществлено раскрытие солнечных антенн. Ожидается, что эта операция будет выполнена в течение четырех часов.

"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", — сообщили ведущие трансляции НАСА, когда поступил первый сигнал с зонда. По их словам, посадка прошла идеально.

Зонд InSight предназначен для изучения геологического строения Марса.