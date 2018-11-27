ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Совершивший в понедельник посадку на Марс зонд InSight передал на Землю первый снимок, сообщило НАСА.
Аппарат произвел успешную посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 мск.
Спустя несколько минут специалисты миссии сообщили о получении первой фотографии. На снимке видны частицы пыли и горизонт планеты.
InSight запустили в мае 2018 года. Сигналы, по которым специалисты делают выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды, а также следующие за ним кубсаты MarCО.
Далее, согласно программе полета, должно быть осуществлено раскрытие солнечных антенн. Ожидается, что эта операция будет выполнена в течение четырех часов.
Зонд InSight предназначен для изучения геологического строения Марса.