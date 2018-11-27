Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по науке и образованию, где будут рассмотрены вопросы научно-технической политики в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание планируется уделить вопросам совершенствования системы финансирования науки, создания передовой инфраструктуры научных исследований, привлечения молодежи в сектор исследований и разработок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании предполагается также обсудить научное обеспечение достижения стратегических задач, сформулированных в майском указе президента, в частности — участие регионов в формировании научно-технологической повестки, что необходимо для пространственного развития страны.

На заседание совета приглашены вице-премьеры Татьяна Голикова, Максим Акимов, Алексей Гордеев, а также руководители ряда субъектов РФ.

Вопросы развития



В своем послании Федеральному собранию Путин говорил о необходимости дальнейшего развития системы образования в РФ. Глава государства отмечал, что современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка, поскольку равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости.

Он также говорил о необходимости переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения — с ранних лет прививать готовность к изменениям, творческому поиску, работе в команде, навыкам жизни в цифровую эпоху.

Глава государства заверил, что власти будут поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. При этом, по словам Путина, нужно также выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, директоров школ.

Путин в послании также уделил отдельное внимание развитию науке, поскольку именно на мощную базу фундаментальной науки должно опираться технологическое развитие РФ. За последние годы, по словам Путина, России удалось нарастить ее потенциал и благодаря этому выйти по целому ряду направлений на передовые позиции.

На прошлом Совете по науке и образованию было принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвино, и, как заявил Путин, в результате российская исследовательская инфраструктура будет одной из самых мощных и эффективных в мире.

А это, как говорил Путин, дает научным коллективам, высокотехнологичным компаниям серьезные конкурентные преимущества, в частности, в создании современных лекарств, новых материалов, элементной базы микроэлектроники.

В полную силу, отмечал Путин, должны заработать мощные научно-образовательные центры — они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний.

Стратегическая наука



С реализацией стратегии научно-технологического развития России до 2035 года сейчас связаны основные задачи, стоящие перед отечественной наукой. Стратегия была утверждена президентом РФ 1 декабря 2016 года. Документ определяет, как разработки российских ученых помогут ответить на возникающие большие вызовы для страны.

В стратегии обозначено семь таких вызовов, среди которых новые внешние, в том числе военные, угрозы национальной безопасности России; исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографические проблемы, увязанные с новыми социальными и медицинскими проблемами; потребность в обеспечении продовольственной независимости и безопасности России.

Стратегия должна стать основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области научно-технологического развития страны, государственных программ РФ, государственных программ субъектов страны, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Ожидается, что реализация крупных наукоемких проектов по этим семи ключевым направлениям позволит России совершить рывок и войти в пятерку ведущих экономик мира, что предусмотрено в указе президента РФ от 7 мая нынешнего года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".