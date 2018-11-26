Зонд InSight совершил посадку на поверхность Марса

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса и связался с системами дальней связи НАСА, заявили участники миссии на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах красной планеты, сегодня стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

© NASA/JPL-Caltech Один из кадров трансляции с зондов MarCO © NASA/JPL-Caltech Один из кадров трансляции с зондов MarCO

Команде InSight удалось решить все эти проблемы и успешно отправить зонд к Марсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO-1. Сегодня они сыграли роль уникальной системы связи, передававшей информацию с посадочного модуля в режиме реального времени впервые в истории освоения Марса и дальнего космоса.

Как отметили ученые, зонды поддерживали связь даже во время тех сегментов процедуры посадки, когда связь с Землей должна была прерваться, и успели передать несколько фотографий Марса, полученных камерами Insight во время посадки.

Процедура посадки началась в 22 часа 47 минут по московскому времени, и всего через шесть минут зонд оказался на поверхности планеты. Связь с аппаратом будет установлена в час ночи по Москве, когда InSight попадет в зону видимости зонда Mars Odyssey. Все системы аппарата, как надеются специалисты НАСА, опираясь на последние данные "телетрансляции" MarCO, сейчас работают в номинальном режиме.

Как отметили ученые, остатки пылевой буря, начавшейся на Марсе еще в середине лета, не помешала посадке зонда – погода была "отличной", как заявили ученые, и уровень загрязненности воздуха был относительно низким.